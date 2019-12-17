周顯：機會窗口要好好把握

他能進入KPMG，完全是靠運氣。當日他面試，面試官遲到了一小時，很不好意思，因此就請了他。他在上工前，先去了歐洲旅行，入職後，全部好位子都給其他新人坐了。午飯時，他吃沙律，人們都說他豪奢，原來一份沙律要百多元，他見到上司的午飯人均消費200多元，覺得十分羡慕。

每天穿着西裝去其他地方做audit（審計），當然很辛苦，他決心脫離這慘况。一個多月後，會計師樓要派人去東北，當時沒有人願意去內地工作，他一口應承。

早年內地人當港會計師神咁拜

在東北，那時的人當香港人神咁拜，非常尊敬其專業，而且日日可以亂claim OT，個個月出四五萬元糧，相等於人工加了兩倍。至於私人生活，大家都知道，東北女仔高佻美麗，當時的中國男仔又薯，香港男仔去到，吃香到不得了。他回憶說：「那時有個女仔，很不捨得我回香港，說要養我一世……」

這些機會窗口，只有當時才有，現在已不可複製了。這正如我在2000年，認識很多corporate finance的新丁，拿着公事篋，天天跑大陸線，現在很多已經彈起，身家億億聲了。有一個被大陸捉住，扣留了幾個月，也已經放回香港，繼續逍遙快活了。

不過，現在大家都是講政治，炒股票的人都去玩不賭錢了。我搞了一個政治班，還未開課，已收滿了三班學生，如果是教股票，恐怕一個也收不到。如有興趣者，請聯絡63852332@Phemey。

[周顯 投資二三事]