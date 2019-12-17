劉思明：電子消費產品股 慎防炒作近尾聲

恒指昨低開後最多跌214點、低見27,473點已有支持，曾經倒升，但很快回試低位，午市前後在27,590點上落，尾市沽壓稍增，收報27,508點，跌179點或0.65%；國指跌0.55%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.26%、0.68%，中小型上升。

大市好壞參半 買盤動力較強

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率47比53，升逾3%佔上升股份一成半，跌逾3%佔少於2%；陽燭對陰燭為52比48，大市好壞參半，買盤動力較強。港股成交回落至798億元，但仍高於60天平均近半成，保持平穩水平。

本報數據庫追蹤的30個行業，有近四成下跌，燃氣供應、地產相關跌近1%已經是最差；相反個別概念股跌幅較大，如中美貿易相關的敏華（1999）、萬洲（0288）、裕元（0551）、申洲（2313）有明顯回吐；炒經濟復蘇的五礦資源（1208）、洛鉬（3993）、理文造紙（2314）亦現沽壓。

洛鉬理文看高一線 敏華可取

洛鉬、理文的上升動力相對較強，依然可看高一線，入市可以分別將止蝕位放在2.8元、5.6元。至於昨天提到的敏華，支持位約5.5元不失，依然可取。

上升行業中，有近四成的升幅約1%以上，科技器材、航運物流、原材料的升幅介乎1.37%至1.81%。科技有超過七成股份上升，升勢相對全面；航運、原材料有約五六成股份；內房、公路鐵路有八九成股份上升。

科技股強勢持續，連升5日；強勢的舜宇（2382）、瑞聲（2018）、比亞迪電子（0285）、丘鈦（1478）繼續尋頂；落後的也先後發力，小米（1810）上周升逾一成，昨天輪到通達（0698）、信利（0732）升近8%。

小米炒落後 有望挑戰12.5元

相比小米，通達不再落後；走勢上，通達與信利逼近0.75元、1.2元阻力，除非可以向上突破，相信短線上升空間。小米交投量及走勢相對較佳，若然炒落後要看緊關口位約10元支持，守穩後市有望挑戰12.5元阻力。

[劉思明 數據尋寶]