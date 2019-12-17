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經濟
2019年12月17日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
惠譽降澳門評級展望至負面 憂與內地政經「同化」 今年經濟料倒退2.5%
中央擬助建交易所 缺乏人才最大問題
港匯升穿7.8 重回強方區域
港股回吐179點 終止三連升
機管局扣港航7飛機 稱保障財務權益
稱受累示威 經濟何時復蘇難料 TVB裁350人 加快灣區發展
傳退股退休 主席陳國強：到時會講
毛記入股大渣哥茶記49% 逆市擴張 明年2月九龍灣開店
利寶閣伙盒馬鮮生內地拓港式燒味
卓悅再盈警 虧損將大增
掀「賣股」風波 老恒和復牌跌8.8％
外電：北汽擬增持戴姆勒 目標增持至10% 超越吉利成大股東
赤子城台州水務今招股
「九成信貸擔保產品」 昨起接受申請
波音研停產737 MAX客機 美監管機構早前暗示「短期難復飛」
科技股領漲 美股再創新高
港抗爭地圖軟件下架 股東動議要求蘋果回應
劉思明：航運物流料反覆 寧取周邊概念股
李浩德：物極必反 兩「狗股」明年料跑贏
金曹：保利協鑫石藥 高風險高回報
技術取勝：中信國際電訊短線向上
劉思明：電子消費產品股 慎防炒作近尾聲
周顯：機會窗口要好好把握
湯文亮：保安或成最吃香行業
日出康城12期招意向涉2000伙 位處商場上蓋 5年來康城最大規模項目
郭氏家族斥94億入股 新地西九商業地王寫字樓
皇第明年首季推 呎價挑戰亞洲樓王
一手昨連沽4洋房 吸金1.5億
君臨撻訂貨重售 2個月賣平12%
長沙灣道舖2800萬沽 低市價一成
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技術取勝：中信國際電訊短線向上
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【明報專訊】越秀地產後市或挑戰1.9元（圖）
長建料60元阻力較大（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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