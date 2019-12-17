金曹：保利協鑫石藥 高風險高回報

恒指末季合理範圍24700至28700點

引伸波幅其實是量度期權價格高低的指標，當其他影響期權價格的因素如正股價格高低、行使價偏離現價距離、無風險利率高低、距離結算日長短，以及股息升跌等等，引伸波幅愈高表示期權莊家預期後市升跌幅度愈大。

例如這一季恒指由低位25,200點升到27,900點，波幅已是9.6%，如以恒指引伸波幅15%除以2計算，即7.5%上或落已是預期一個標準差間區，以20天線26,726點為中軸計算，恒指一季上落約2000點，第四季大概在24,700點至28,700點是合理交易範圍。

以引伸波幅計 阿里回調合理價195元

購買高引伸波幅股是否比較好，其實這問題本身並無意義，因為一隻股份是否值得投資主要看現價是否合理，預期盈利增長是否足夠支撐現時股價。例如阿里巴巴（9988）招股價176元，這是大股東願意在2019年11月這個時候沽出的股份，而包銷商也願意承擔風險，可算是合理或偏低於市場價，是比較合理的定價。

新經濟股一年上升25%也是合理預期，所以阿里巴預期一年由175元上升25%到220元應是合理預期。

以上市之後約一個月的市况，阿里平均價是196元、引伸波幅比恒指高大概是25.1，剛好也是預期股價盈利的百分率。所以如喜歡炒作的話，（1）阿里巴巴比恒指上落更大更刺激；（2）恒指回調2000點是每季合理預期，而阿里以196元計，合理回調是25元。假設176元上市到220元是一年合理目標價，那由220元回調25元即195元就是目前的合理價。以近期高位204.8元計，回調12.5%到179.2元是「值博」的價位。如做1月期權，恒指低位支持就是25,600點、阿里就是180元。

根據12月13日股票期權最高引伸波幅的10隻股票，及與中線強弱分界的50天平均價差距。如果追求高風險高回報，似是保利協鑫（3800）及石藥（1093）兩隻低於50天線的落後股份。

[金曹 期權制勝]