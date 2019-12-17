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李浩德：物極必反 兩「狗股」明年料跑贏

【明報專訊】轉眼又到年底，不少投資朋友都感嘆港股難玩。即使計及上星期的大反彈，今年至今恒指只進帳1600點，不止大幅跑輸美股及A股；年內高底位分別是30,280點和24,896點，相差高達5000點，完全表現出「有波幅，無升幅」。即使炒股唔炒市，個別股票亦不易長坐，以今年暫時最佳藍籌舜宇光學（2382） 為例，由年初60多元升至近日146元，總回報超過一倍，第二季時亦曾捱價下跌逾三成。

中生製藥石藥 天堂跌到地獄

前事不忘，後事之師，不知大家有否有細心回顧今年的最佳表現藍籌，正正是2018年的「狗股」？手機股去年夾在中美摩擦之風眼，先中興（0763）後華為，舜宇於年中高位174元一直跌至年尾，慘不忍睹；瑞聲科技 （2018） 更成為2018全年回報最差的藍籌股，股價跌約66%。醫藥股去年原本一枝獨秀，但一套《我不是藥神》的戲揭起了「帶量採購」的政策序幕，兩隻醫藥藍籌中生製藥（1177）和石藥（1093）由天堂跌到地獄，股價分別下跌44%和54%，位列尾四和尾二。

不過，股價總是物極必反。手機股受到出貨量回升刺激再次受寵，醫藥股則在業績護航下股價重新振作，舜宇光學和中生製藥今年股價都升逾一倍，名列前矛。以此推之，2019年受累負面消息和情緒的狗股，在明年是否又有更高勝算跑出呢？

中石油中移動現水平十分吸引

今年的狗股首選油股和中資電訊股，其中中石油（0857）和中移動（0941）分別下跌18%和14%。前者受累於管道資產整合和油價走勢，後者受累於低增長和資本開支。不知來年會否否極泰來，或者沙特阿美上市後今年油價有更多誘因上升；而5G的正式到位或能帶來每月每戶平均收入（ARPU）的上升空間。即使前景難測，但股價在現時水平已十分吸引，兩者股息都有4厘至5厘。因此，筆者剛與友人打賭一餐下午茶——按照狗股策略，來年中石油和中移動應會跑贏恒指，以此存照。

（C基金現持有舜宇光學、中生製藥、中石油和中移動。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理 www.facebook.com/pickerscapital/

[李浩德 深C熟慮]

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