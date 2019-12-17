科技股領漲 美股再創新高

紐約期油升穿每桶60美元

分析人士認為，市場現在需要的是確切了解協議內容，愈遲交代細節，投資者將愈發懷疑協議的實際好處。CMC Markets首席市場策略師麥卡錫（Michael McCarthy）稱，首階段貿易協議的影響似乎已在金融市場完全反映，如要升穿阻力位，需要進一步的消息推動。昨公布的中國數據顯示，11月工業產出和零售銷售增長勝於預期，為油價提供了一定的支持。不過投資者對中國未來增長態度審慎，關注其能否保住6％的GDP增幅。

此外，昨公布的美國數據穩健，12月製造業PMI微降至52.5，服務業PMI則升至52.2，為5個月高位。反觀歐元區表現持續疲軟。12月歐元區製造業PMI繼續萎縮，跌至45.9。服務業有所改善，PMI升至52.4的4個月高位。不過IHS Markit指出，第四季PMI數據是歐元區自2013年下半年擺脫經濟低迷以來，表現最惡劣的季度。歐元區經濟引擎德國，在12月的服務業PMI升至52，但製造業PMI卻跌至43.4，遜於預期。12月德國綜合PMI為49.4，反映德國經濟持續疲軟。

（綜合報道）

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