波音研停產737 MAX客機 美監管機構早前暗示「短期難復飛」

MAX已於4月起減產五分之一，產量降至每月42架左右。若再進一步減產，將推高每架MAX的生產成本。航空諮詢公司Endau Analytics創辦人優素福（Shukor Yusof）稱，暫停生產是明智的選擇，否則波音是在燒銀紙。MAX之前的生產計劃變動，已令波音產生36億美元的額外成本，另撥備61億美元向航空公司賠償。

分析：減產推高每架成本 停產更明智

MAX的生產問題，影響到波音的機件供應商，並擾亂航空公司的業務，增加其經營成本。部分航空公司可能需要以較高成本租用其他飛機。位於亞洲的航空公司所受的影響最大，因為它們訂購的MAX數量最多，相當於未交付訂單的26%。

目前全球約有800架MAX停飛。波音早在10月曾表示，如果監管機構對MAX飛行控制軟件修復及訓練調整的審批延至2020年，可能有必要凍結產量或進一步減產。知情人士稱，波音行政總裁米倫伯格（Dennis Muilenburg），與美國聯邦航空管理局（FAA）局長迪克森局（Steve Dickson）上周會面，得悉MAX獲得認證的可能時間或在明年2月或以後，令波音有需要調整MAX的生產。

華盛頓州737組裝廠 聘1.2萬僱員

消息指出，波音上周向美國航空官員預告，本周很可能宣布與生產相關決定，有可能減少MAX產量。進一步減產將對米倫伯格帶來更大的壓力，後者今年10月已被解除波音董事長的職務。

消息指出，波音此前已計劃關閉華盛頓州倫頓（Renton）的737組裝工廠，但預計不會立刻公布人事調動或裁員。該工廠聘用約1.2萬僱員，部分人可能獲重新安排到其他項目。

積壓逾4500架MAX客機訂單

《華爾街日報》指出，MAX產量的任何變化，都可能對美國經濟產生重大影響。停飛期間，波音無法交付該機型，已令美國貿易赤字有惡化的壓力。波音發言人稱，MAX何時復飛將取決於監管批准，並可能因轄區不同而有異。波音將根據復飛的時間和條件評估生產決策，未來將繼續與FAA和全球監管機構密切合作，爭取MAX安全復飛。由於FAA、歐洲及中國等監管機構，對波音提議的補救方案提出新問題，MAX復飛已被多次推遲。波音原定要在2020年將MAX產量提升至每月57架，迄今波音已積壓合計逾4500架MAX客機訂單。

（綜合報道）

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