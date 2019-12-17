「九成信貸擔保產品」 昨起接受申請

每企業最高貸款額600萬 最長5年擔保期

有關計劃由政府提供330億元信貸保證承擔額，每家企業最高貸款額為600萬元，為有期貸款，最長擔保期為5年，擔保費率與現有的「八成信貸擔保產品」一樣。據按證保險公司資料顯示，目前「八成信貸擔保產品」優惠措施下的擔保費，最高為貸款額的0.9厘；額外擔保費優惠下為最高為貸款額的0.45厘。所謂「額外擔保費優惠」即是政府於去年11月19日起推出的擔保措施包括降低擔保費五成，其信貸擔保於去年11月19日或以後到期。

資料又顯示，計劃對申請公司的業務營運年期不設限制，但最高貸款年利率會按業務營運年期而定，已營運超過3年及3年或以下的企業，最高貸款利率分別為8厘及10厘；計劃申請期由昨日至2022年6月30日截止。

按證保險公司稱，現有超過20家貸款機構表示有興趣參與，其中數家大型銀行已確認由即日起開始接受「九成信貸擔保產品」申請，包括匯豐、恒生（0011）、中銀香港（2388）、渣打及星展，冀未來將有更多貸款機構陸續加入。