赤子城台州水務今招股

料12月31日掛牌 今年新股尾班車

赤子城同時從事應用程式（Apps）開發及廣告業務，兩項業務分別佔去年收入三成及七成。公司旗下Apps主要以安卓（Android）系統為平台，現時共計有8億用戶，四成位於歐美國家。另一方面，公司以用戶為基礎推出廣告平台，根據不同商家需要，借助系統計算銷售合適廣告位。本次公司引入基投之一為加密貨幣交易所火幣集團旗下資本，早前火幣亦傳出借殼「桐城」，變身火幣科技（1611）於11月在港上市。

赤子城行政總裁劉春河表示，公司策略上更注重原生廣告（native advertising），即令網絡廣告更近似於消費者需要的內容，而非傳統硬銷廣告。他又稱，內地互聯網用戶增速已經下降，而且市場充分下沉，因此着眼海外市場，有更大空間。

供水服務商台州水務定價每股4.21元至5.01元，每手1000股，入場費5060.49元，公司發售5000萬股，最多集資2.51億元。台州水務主要向浙江省台州市供水，去年毛利錄得1.97億元（人民幣‧下同），按年升約7%。公司現時正建設新供水系統三期及四期，預計兩項目投資額分別達29.9億元及13.7億元；是次上市集資額九成亦將用作支付三期工程投資額。