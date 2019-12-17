外電：北汽擬增持戴姆勒 目標增持至10% 超越吉利成大股東

明報記者 陳子凌

據消息人士稱，匯豐將負責協助北汽進行這項投資。戴姆勒回應表示，尚未收到任何有關北汽增持其股份的通知。戴姆勒大中華區負責人Hubertus Troska稱，歡迎長期投資者進入戴姆勒，但被問到北汽增持股份的可能時，他稱：「兩家公司相互青睞。讓我們看看將如何發展。」北汽回覆內地媒體查詢時表示不了解相關情况。

戴姆勒：歡迎長期投資者

北汽欲增持戴姆勒其實亦不奇怪，今年7月該集團主動公布，透過場外持股戴姆勒5%股權，成為繼吉利之後，這家德國車企第二個內地車企股東。

今年10月北汽投資者會議上，北汽集團高層亦曾表示與戴姆勒雙方都有意增持彼此股份。當時北汽沒透露持股共花費多少金額，但以當日戴姆勒收市價計，5%股份價值約220億元（人民幣‧下同），昨日戴姆勒收市價比當時升了11%，估計北汽可能要斥242億元才能完成目標。

爭取董事會一席 尋求擴大合作機會

報道亦指出，北汽除了打算成為戴姆勒最大股東外，亦希望能在董事會佔一席位。2018年2月吉利集團雖然收購了戴姆勒9.69%的股份成為大股東，但一直沒有在董事會上擁有席位。

兩家內地車企都希望能與戴姆勒尋求擴大合作的機會，甚至是技術上的交流。例如吉利在今年3月宣布與戴姆勒組合營公司推高檔電動車品牌。但比起吉利，北汽集團未入股前已經與戴姆勒有多年合作關係，而且戴姆勒早就持有北汽集團旗下主要上市公司的股份，此外，兩家公司早在2005年合營北京奔馳，因此如果北汽今次成功爭取入董事會，其與戴姆勒的合作隨時會明顯凌駕吉利。