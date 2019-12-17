掀「賣股」風波 老恒和復牌跌8.8％

【明報專訊】內地民企、醬油生產商老恒和釀造（2226）捲入「賣股」風波，公司昨日公布，主要股東雲月投資入稟高院，意圖限制老恒和大股東陳衛忠買賣股份。老恒和董事會否認入稟狀所有指控，將就傳訊令狀尋求法律意見並抗辯。早前雲月向證監會申報，指陳衛忠向其抵押1億股，董事會昨日亦否認有相關質押。股東爭拗消息令老恒和復牌後最多挫13%，低見3.35元。收報3.52元，跌8.8%。
雲月投資入稟禁大股東售股
雲月投資在2016年大手買入6000萬股老恒和，當時該基金與陳衛忠簽訂協議，雙方若對持有股權作任何處置，需事先通知對方，成為一致行動人士。根據公告，11月中陳衛忠曾與新投資者磋商，售賣不超過10%股權。隨後雲月即入稟高院，申請禁止陳在未經其同意下出售股份，亦禁止一間名為深圳達昌的基金買其股份。據了解，雙方關係未破裂，有接近雲月的消息人士透露，實際上是有大股東家族成員被邀請去磋商售股。
根據雲月入稟狀，新投資者為內地基金深圳達昌。有接近雲月的消息人士表示，有傳聞指該基金正就買入老恒和股份向外作融資準備，但實際上陳衛忠及雲月皆未與深圳達昌達成售股協議。他表示，相信是老恒和大股東家族成員被邀討論股權買賣，雲月未來會繼續維護老恒和權益。