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利寶閣伙盒馬鮮生內地拓港式燒味

【明報專訊】中式餐飲集團利寶閣（1869）昨日宣布，將與阿里巴巴（9988）旗下深圳盒馬簽訂策略合作協議。根據協議內容，利寶閣將在內地生鮮食品銷售平台「盒馬鮮生」實體店推出品牌產品，並在部分特定分店獨家向顧客提供即場烹製港式燒味餐膳食品，以及提供湯水、點心、甜品及節日食品等特色菜式。

盒馬鮮生會為利寶閣提供全面線上線下平台、場地設施及技術支援，當中包括營銷推廣、潛在客戶開發、線上線下（O2O）渠道建設等。利寶閣昨急升10.2%，收報0.32元。

將在10間盒馬鮮生開店

另外，根據雙方協議，利寶閣將在明年12月15日前在盒馬鮮生店內設立不少於10家店舖。利寶閣表示，將透過充分利用盒馬鮮生品牌知名度及高客流量吸引更多年輕人，並設立多渠道銷售有效滲透中國外賣及送餐市場，同時藉推出港式燒味及其他招牌菜式為顧客提供嶄新體驗。集團又提到，由於利寶閣於盒馬鮮生內的舖位較現有傳統高端粵菜酒樓面積小，因此投資成本會大減，轉型至輕資本商業模式。

盒馬鮮生近來積極與不同集團合作，以拓展新零售網絡。 深圳連鎖百貨企業歲寶百貨（0312）早在本月初公布，與盒馬合作成立首家「盒馬里．歲寶」新零售社區購物中心已於11月底開幕。

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