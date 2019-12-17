毛記入股大渣哥茶記49% 逆市擴張 明年2月九龍灣開店

明報記者 方楚茵

由前港姐藝人譚小環及丈夫蔡強榮開設的渣哥，一直主打香港傳統地道小食。以往不時與毛記互動，包括在2017年合作在年宵推出「毛記劣食」小食攤位。在今年1月底毛記創辦人、控股股東兼執董徐家豪（林日曦）在網上自爆已入股渣哥，惟當時尚未披露持股情况，直至今年7月毛記2019年年報出爐揭開謎底。

由前藝人譚小環及丈夫創辦

毛記以附屬公司Most Company A Limited Corporation在去年底以250萬元入股渣哥49%，意味渣哥市值約510萬元；另外51%股權由渣哥夫婦及其他人士共同持有，目前渣哥一九九六共擁有德福、銅鑼灣及東涌3間分店。

稱今年3月起四處睇舖

今次渣哥擴張版圖至茶餐廳，亦再獲毛記間接支持，包括毛記旗下粉絲達135萬人的100毛亦在社交網站分享了有關大渣哥茶記的開業預告。大渣哥茶記雖然於今年11月才在港成立，但按渣哥開業預告帖稱，由「今年初，由三月開始，渣哥經已周圍去睇舖」。

本報翻查公司註冊處資料，毛記或經另一家海外註冊公司Most Company A Limited入股大渣哥茶記49%，其餘51%股份由蔡強榮、譚小環夫婦及其他股東湯浩屏、許鈞亭及源碧麗共同持有的公司「EHCAV LIMITED」持有。

翠華去年入股辦堅信號上海生煎皇

近年不少藝人、明星開設食店，包括本地高檔茶記翠華（1314）亦在去年入股了前藝人蕭潤邦創辦的堅信號上海生煎皇。

至於作為黃店代表的渣哥以往亦曾發生小風波，蔡強榮及譚小環在兩年前旺角分店開張時曾與總警司謝振中合照，惹來網民揣測。其後蔡強榮表示曾為國際警察協會香港分會的名譽會長，亦與謝振中曾經是好友，但6月後已無聯絡。