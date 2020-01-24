稱受累示威 經濟何時復蘇難料 TVB裁350人 加快灣區發展

需重組業務 增合拍節目

李寶安發出的內部信提到，儘管過去半年「多了觀眾留在家中，帶動收視上升」，但因為示威衝突事件持續，重創旅遊、飲食及零售市道，經濟衰退已成定局，在無法估計社會何時恢復秩序和經濟復蘇下，所有企業均有責任採取措施，令公司營運得以持續發展及保存主要動力。他稱，在平衡營運所需和同業就業下，公司需重組部分業務流程以增加成本效益，在不包括藝員的現有約3500名員工中，將有約一成人受影響；公司最快在年底前通知大部分受影響員工，按法例作出賠償包括代通知金等，同時發放特別酬金；未受影響者將可享有平均半個月的2019年酌情花紅，獲晉升者按表現獲加薪。

李寶安在信中又提到：「在香港前景不明朗之現况下，公司會加快在內地，特別是大灣區的業務發展，並擴大營運設施及資源投放，此亦可為同事提供新的發展機會。在本港的OTT服務myTV SUPER已有約900萬終端登記用户。TVB Anywhere亦正積極在東南亞和北美市場推出新產品和服務，加強拓展業務。」

TVB創辦人邵逸夫在2011年出售所持大部分股權予以「殼王」陳國強為首的財團，至2015年獲內地商人黎瑞剛旗下華人文化入股。與此同時，TVB近年業績每下愈况，由10年前年賺逾10億元，至近年表現急跌，雖然OTT業務增長快速，但貢獻盈利不多，加上投資的星美（0198）債券違約需撇帳5億元，令公司出現上市以來首次虧損（見表）。TVB在是次裁員之前，亦曾經因為業務轉型、停刊《TVB周刊》等原因，在2018年裁員150人。

李寶安：裁員不影響製作量

李寶安回覆本報查詢時進一步表示：「雖然裁員350人，但不影響運作、製作量，因為仍然要同合作伙伴交代。」今次香港市場受到社會運作影響，他稱「會看更多華人市場，其中內地市場既然最大，所以會做多些合拍項目」，而TVB到大灣區發展，亦可給予同事多個選擇。

TVB發言人說，有留意到外間報道有個別部門受裁員影響，但公司今次未有列明哪些部門的員工會受影響，除此以外沒有額外補充。至於早前曾裁員的有線電視及奇妙電視，發言人回應表示公司較早前已裁員30人，但未就有否進一步開源節流措施作評論。ViuTV發言人表示，不評論其他公司事宜，會繼續專注提供優質娛樂予香港觀眾，暫無其他補充。