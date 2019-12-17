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機管局扣港航7飛機 稱保障財務權益

【明報專訊】機管局發言人昨日表示，根據機管局條例第40條，已扣留香港航空7架閒置飛機，以保障財務權益。據當局了解，被扣留的飛機最近幾個月已沒有用作載客用途，不過並未有透露被扣留飛機的機型。港航方面則回應指出，公司現正整合網絡，因此部分飛機現時未有服務編排，並在機管局安排下暫時停用，但港航目前的營運仍維持正常。根據港航網站，該公司現有39架飛機。

須60日內還債 否則或賣機套現

翻查機管局條例第40條條例指出，如果沒有繳付給機管局的欠款，機管局在規限下可扣留飛機，以待付款；而倘若欠款沒有在自有關飛機開始被扣留當日起計的60日內繳付，機管局有權出售該飛機以抵償所欠費用。機管局目前對來往香港的航空公司主要徵收3種費用，機場收費包括着陸費、停泊費及客運大樓費、航空保安服務費，以及機場禁區輔助服務費（即向航空公司出租旅客登記櫃枱、機場候機室及辦事處等其他客運大樓商業收益）。以港航去年的財務文件中顯示，着陸及停泊費等費用達23.67億元，佔總營運支出的14.6%。

空運牌照局於本月初對港航的營運牌照附加兩項新條件，分別為要求港航能夠注入牌照局訂定的資金，以及提升其現金流至牌照局訂明的合理水平，否則或考慮撤銷或暫時撤銷牌照。不過，港航最後在牌照局訂下的限期前完成要求，因此牌照局將本月7日決定，暫不對港航作進一步行動，惟強調會密切跟進港航整體營運。

相關字詞﹕空運牌照局 香港航空 機管局

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