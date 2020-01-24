港股回吐179點 終止三連升

【明報專訊】中美在上周五深夜公布達成首階段貿易協議，雙方取消原定在周日加徵的關稅，緩和貿易緊張氣氛。不過市場上周已偷步炒上1250點升幅，昨日恒指因此開市回吐最多逾200點，在250天線（27,452點）見支持，餘下時間在27,600點以下窄幅橫行，收市報27,508點，下跌179點或0.65%，結束三連升，成交額減少但維持在798億元的不錯水平。分析認為，臨近年底較難推升重磅股，預料恒指難有進一步上升的動力。恒指夜期昨晚向好，至11時半報27,712點，高水204點。
夜期反彈逾200點
國指昨收報10,778點，下跌0.55%。繼續受惠於英國大選後脫歐形勢明朗，長和系繼續受捧，長江基建（1038）上升2.51%，跑贏一眾藍籌，電能實業（0006）上升1.87%，長和（0001）上升0.67%。個別貿易股有回吐，申洲國際（2313）下跌2.4%，為表現最差藍籌，萬洲國際（0288）下跌1.84%，不過「手機孖寶」舜宇光學（2382）和瑞聲科技（2018）則分別上升2.38%和1.36%。
專家薦工業航空股追落後
第一上海首席策略師葉尚志認為，上周五中美公布達成首階段協議前，市場充斥利好預期，因此投資者昨日趁中美達成協議落實的消息出貨。昨日恒指跌幅不大，他相信是高位整固，而且港股成交有800億元，顯示股市熱度有所回溫。
不過年底臨近，重磅股較難推升，加上貿易協議的利好因素已經反映，以及本地股表現依然疲弱，預料大市再升的空間不大，預料投資者改為留意過去估值較低的中小型經濟周期股份，例如工業、航空等。