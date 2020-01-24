港股回吐179點 終止三連升

夜期反彈逾200點

國指昨收報10,778點，下跌0.55%。繼續受惠於英國大選後脫歐形勢明朗，長和系繼續受捧，長江基建（1038）上升2.51%，跑贏一眾藍籌，電能實業（0006）上升1.87%，長和（0001）上升0.67%。個別貿易股有回吐，申洲國際（2313）下跌2.4%，為表現最差藍籌，萬洲國際（0288）下跌1.84%，不過「手機孖寶」舜宇光學（2382）和瑞聲科技（2018）則分別上升2.38%和1.36%。

專家薦工業航空股追落後

第一上海首席策略師葉尚志認為，上周五中美公布達成首階段協議前，市場充斥利好預期，因此投資者昨日趁中美達成協議落實的消息出貨。昨日恒指跌幅不大，他相信是高位整固，而且港股成交有800億元，顯示股市熱度有所回溫。

不過年底臨近，重磅股較難推升，加上貿易協議的利好因素已經反映，以及本地股表現依然疲弱，預料大市再升的空間不大，預料投資者改為留意過去估值較低的中小型經濟周期股份，例如工業、航空等。