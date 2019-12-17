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港匯升穿7.8 重回強方區域

【明報專訊】港匯昨日再急升，港元在上周五香港交易時間完結後，雖然跌回7.8以下，不過昨日港元拆息繼續上升，再拉開與美元息差差距（見圖1），港元早上開市已再升穿7.8重回強方區域，下午最高見過7.787，及後徘徊在7.79附近。截至晚上10時，港匯報7.7921，上升71點子（1元等於1萬點子），自上周五開始已累積350點子。分析認為，港元拆息上升屬季節因素，現時已接近高位，預料挑戰7.75強方兌換保證的機會不大。

港美拆息差1個月最闊

昨日1個月拆息報2.6厘，為11月中阿里巴巴來港集資後的高位，比上周五上升8.86點子（1厘等於100點子）。同期的美元拆息報1.737厘，比港元拆息低0.86厘，差距亦為11月14日以來最大（見圖2）。另外短期拆息明顯上升，隔夜拆息上升57點子，報1.96893厘，一周和兩周拆息分別上升37點子和34點子，報1.937厘和2.042厘。

自2015年底聯儲局加息以來，港元拆息除季結和年結時間外，大部分時間較美元拆息低，因此交易員近年沽港元買美元，利用息差套利，令港元偏弱。不過踏入12月，港元拆息均高於美元，早前有交易員指出，因為年底假日較難找到交易對手，因此提早平港元沽倉離場。

分析：料不觸強方兌換保證

港元上周末起開始走強，上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，因為年結臨近，本港銀行總結餘只有542億元，因此銀行希望保留更多現金，市場有傳言大銀行沒有拆出太多資金。另外，每季的期貨和期權合約，不少會在最後一個月的第二、第三周續期，需要資金結算，另外明年農曆新年在1月開始，也是1個月拆息上升的疊加因素。

港元拆息高於美元，吸引資金流入帶動港元上升，不過林俊泓認為，目前拆息已經升至高位，除月底最後數日外，應該不會再升太多，因此他亦認為不會帶動港匯觸及強方兌換保證。

除了年結因素外，華僑銀行經濟師謝棟銘表示，市場有傳言由於中美貿易談判的不確定因素猶在，有中資企業將美元存款換成港元。另外，美元走弱和資金流入香港股市，亦助港元走強。因為港元上升由一次式因素引致，港元短期內會有回吐。當年結因素完結，他預期1個月港元拆息面臨較大的下行壓力，而3個月拆息調整壓力相對輕微，短期內港匯或維持雙向波動的走勢。

相關字詞﹕港元拆息 港匯

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