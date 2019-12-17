經濟
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中央擬助建交易所 缺乏人才最大問題

【明報專訊】惠譽提到澳門與中國內地日漸「同化」，在香港反修例風波仍未平息之際，不斷有消息指中央會藉着今年澳門回歸20周年「送大禮」，當中包括在澳門設立證券交易所。事件惹來外界多番猜測，中央是否要藉此「懲罰」香港，並扶持澳門取代香港的金融中心地位。

習近平周五慶回歸 或宣布「送大禮」

早在今年10月13日，已有內地傳媒率先報道，澳門政府已將成立以人民幣計價的證券交易所方案呈報內地政府部門，事件開始為外界注意。直至上周，路透社更引述消息報道，國家主席習近平將在周五（20日）到澳門出席慶回歸及新屆政府官員就職典禮，屆時將公布多項支持澳門金融發展政策，包括建立交易所。

報道又引述內地官員指出，中央過去一直希望將金融業發展留給香港，給予香港優惠政策，但這個想法已出現轉變，並指北京已指示國有銀行及企業，協助澳門的基建以及幫助澳門金融業多元化，並已委派兩名曾經協助發展上交所的官員到澳門，協助建立人民幣證券交易所，初期會專注債券交易，鼓勵當地及中國企業在澳門發行債券。

先攻初創葡語企業 料對港未成威脅

不過，澳門設立交易所目前仍然面臨不少困難，其中最大問題是澳門缺乏相關人才；同時現階段對香港威脅不算大，因為澳門交易所重點是關注初創及來自葡語系國家的公司，預料不會對港交所（0388），甚至鄰近的深交所構成直接競爭。

相關字詞﹕港交所 香港 交易所 澳門回歸20周年 澳門

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