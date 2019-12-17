惠譽降澳門評級展望至負面 憂與內地政經「同化」 今年經濟料倒退2.5%

明報記者 陳子凌

惠譽解釋，將澳門評級展望下調，是因為澳門與內地在經濟、金融及社會政治的連繫日趨緊密，導致兩地的主權評級亦趨相若。惠譽同時指今年9月下調香港IDR評級，由「AA+」降至「AA」，亦是基於同樣原因。

與9月下調港評級原因相同

惠譽又稱，澳門現時的IDR評級較中國的A+仍高兩級，是因為澳門的治理、法治、經濟政策框架及商業和監管環境仍然與內地不同，但隨着香港的社會事件及粵港澳大灣區等政策出台，可見中國將更緊密地將澳門及香港兩個特別行政區加快融入國家管治體系。

惠譽認為，澳門在包括公共財政等方面的其他評級考慮因素保持不變，但其GDP近年的高度波動，以及狹窄的經濟來源影響了其評級。近年中國經濟增長放緩，惠譽指已影響到澳門的賭收，單計今年首11個月，博彩收入已按年跌2.4%，對中國經濟周期更敏感的貴賓廳業務收入更有可能錄得雙位數跌幅，反而中場收入繼續保持強勁增長，今年首9個月按年升17%。惠譽預計，澳門今年經濟將倒退2.5%，很大程度上與博彩收益下滑有關。

博彩業依賴內地 經濟波動大

惠譽進一步表示，由於經濟高度依賴博彩業，令澳門GDP容易出現較大波動，同時博彩業又高度依賴中國旅客。雖然作為特區之一，這也許不足為奇，但它使澳門的經濟面臨簽證法規或其他國家政策的潛在變化，這可能會損害澳門作為大中華區唯一合法的博彩目的地的地位。

指貿戰無礙美賭場澳門業務

至於中美因貿易糾紛而關係變差，惠譽不認為會因此影響到美國賭場運營商於澳門的業務，反而當地就業情况和香港的社會穩定是潛在影響；然而中美貿易摩擦或會對澳門產生間接影響，因為貿易糾紛可能會影響到中國經濟，從而導致惠譽下調中國經濟增長的預測，中國經濟增長好壞將影響澳門。同樣地，惠譽指出，如果說澳門的評級有機會上調，那麼最主要的因素就是中國的主權信用狀况改善。

惠譽去年2月曾將澳門評級上升一級，由「AA-」升至「AA」，展望穩定；另一評級機構穆迪於2017年也曾把澳門評級展望由「負面」上調至「穩定」，評級「Aa3」不變，至於標普則沒有對澳門作評級。