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麗城呎價守1.1萬 料續橫行

【明報專訊】過去數月本港整體經濟環境走勢大起大落，多個屋苑「淪陷」，甚至有個別屋苑出現蝕讓個案。不過作為荃灣老牌屋苑麗城花園，其抗跌能力不俗，過去數月實呎介乎1.1萬至1.2萬元，最新平均呎價穩守1.1萬元水平，區內代理料後市續橫行。

明報記者 葉煜燊

過去兩個月麗城花園成交量維持約10宗水平，明顯較6至9月有所好轉，而10月實呎轉跌近一成至11354元後，隨即又回升逾一成重上1.2萬元水平。

截至本月11日，屋苑錄4宗成交，平均實呎較上月微跌5.2%至11881元。中原地產高級分行經理張子榮指，屋苑以用家主導，放盤量向來不多，目前約有30個放盤單位。張補充，屋苑業主普遍不急於放售單位，故交投未見急增。

天鑄3房2980萬 4年實蝕150萬

不過樓市走勢未明朗，個別業主缺乏信心，寧「割肉」離場。美聯高級營業經理鄭桂鈺指，何文田天鑄1期7座高層A室，實用面積1066方呎，3房間隔，去年12月以3800萬元放售，惟久未獲承接，最終累減820萬元或21.6%，以2980萬元易手，實呎27955元，低市價約8%。原業主於2015年7月以2971.3萬元一手買入，持貨4年，帳賺約8.7萬元，惟扣除稅項和其他雜項開支，實蝕約150萬元5%離場。

中原副區域聯席董事翁泉堡表示，堅尼地城加多近山高層C室，實用378方呎1房間隔，去年叫價1100萬元放售，因未受買家青睞，終劈價210萬元或19%，以890萬元易手，實呎23545元。原業主於2015年12月以1053萬元買入單位，持貨4年，帳面蝕163萬元或貶值15%，若連同使費在內，估計實蝕超過210萬元，意味實際蝕幅約兩成。

粉嶺名都2房低市價一成易手

此外，中原地產區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺名都4座低層C室成交，實用面積376方呎，2房間隔，連租約以435萬元沽出，呎價11569元，低市價逾一成。現時單位月租約10500元，買家料可享2.9厘租金回報。

原業主1996年以190萬元買入，持貨23年轉手，帳面獲利245萬元或升1.3倍。

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