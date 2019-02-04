恆大‧珺瓏灣周四推售180伙

增回贈優惠促銷

綜合市場資訊，剛過去周末一手市場共錄約45宗成交，較上周末錄得的137宗低約67%。其中，恒地（0012）單幢式住宅北角君譽峰，昨日推售20伙1房戶，最終沽出9伙，成交價介乎595萬至686.2萬元，呎價23,800元至26,600元；其中15樓J室，實用面積258方呎，以686.2萬元成交，實呎26,600元。至於同系長沙灣家壹，亦沽出4伙，成交價546.2萬元至1112.8萬元，實呎由21,423元至25,608元。

周末一手沽45伙大跌近七成

另一邊廂，近期連錄破頂成交的新地（0016）馬鞍山雲海別墅，昨日上載銷售安排，將於周四推出5幢洋房，以招標形式出售，5幢洋房包括Jasmine Avenue 5號洋房、6號洋房及11號洋房；Violet Avenue 6號洋房及7號洋房，實用面積由2151至2904方呎不等。