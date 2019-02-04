恆大‧珺瓏灣周四推售180伙

【明報專訊】內房恒大（3333）加快賣樓，繼明天首輪開售長沙灣恆大‧睿峰後，同系屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣亦於周四（19日）再推售180伙，項目最新推出兩項優惠，包括「『一口價』現金回贈優惠」及「冬日WOW優惠」，前者為回贈部分臨時訂金，後者按照購入單位的戶型，享指定金額優惠，包括購入開放式戶可享4萬元優惠、1房戶可享12萬元優惠，2房享20萬元優惠。另外，項目迄今累售370伙，佔可售單位約七成，套現約18億元。
增回贈優惠促銷
綜合市場資訊，剛過去周末一手市場共錄約45宗成交，較上周末錄得的137宗低約67%。其中，恒地（0012）單幢式住宅北角君譽峰，昨日推售20伙1房戶，最終沽出9伙，成交價介乎595萬至686.2萬元，呎價23,800元至26,600元；其中15樓J室，實用面積258方呎，以686.2萬元成交，實呎26,600元。至於同系長沙灣家壹，亦沽出4伙，成交價546.2萬元至1112.8萬元，實呎由21,423元至25,608元。
周末一手沽45伙大跌近七成
另一邊廂，近期連錄破頂成交的新地（0016）馬鞍山雲海別墅，昨日上載銷售安排，將於周四推出5幢洋房，以招標形式出售，5幢洋房包括Jasmine Avenue 5號洋房、6號洋房及11號洋房；Violet Avenue 6號洋房及7號洋房，實用面積由2151至2904方呎不等。