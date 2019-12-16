緻藍天1740萬逆市破頂

悅麗苑已補價635萬 今年新高

香港置業助理分區董事劉浩勤表示，日出康城緻藍天1座極高層左翼A室，實用面積1152方呎，4房2套連工人套間隔，以1740萬元成交，實呎15,104元，成交價創屋苑新高。原業主2015年4月1939.3萬元一手購入上述單位及同層C室，後者已於2018年9月以1000萬元沽出，原業主兩宗成交帳面獲利共800.7萬元或41%。此外，市場消息稱，葵涌居屋悅麗苑A座低層8室，實用面積520方呎，3房間隔，以635萬元已補價售出，創屋苑今年新高，實呎12,212元。原業主2015年10月以433萬元已補價買入，帳面獲利202萬元或47%。

名門業主罕見獲利 7年升兩成

大坑道豪宅地上周五截標，市場反應熱烈，而區內過去一直交投疏落且頻蝕讓的大坑名門，亦剛錄罕見二手獲利個案。中原資深分區聯席董事黃健忠表示，名門2座高層A室，實用面積1387方呎（建築面積1918方呎），4房套間隔及工人套房，以4350萬元易手，實呎31,363元（建呎22,680元）。原業主2012年4月3698萬元買入，帳面獲利652萬元或18%。

十大屋苑周末6宗 6屋苑「捧蛋」

不過，北角老牌屋苑城市花園錄低價成交。世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，城市花園3座低層B室，實用面積794方呎，3房間隔，獲區外換樓客以約1288萬元承接，實呎16,222元，低市價一成。原業主2009年4月465萬元購入，帳面獲利823萬元或近1.8倍。另外，二手續錄減價租務成交，祥益分行經理黃文樂表示，屯門珀御高層L室，實用面積390方呎，1房間隔，原業主最初叫價1.35萬元放租，期後減價1000元或7%，新近以1.25萬元租出，呎租32元。業主2017年496.7萬元購入，租金回報3厘。