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李志成：樓市走向視乎兩大因素

【明報專訊】美國聯儲局一如預期維持聯邦利率於1.5厘至1.75厘不變，並暗示明年不加息，本港龍頭銀行亦宣布維持利率不變。聯儲局今年7月起三度減息，累減0.75厘，第三次減息後，有本港大型銀行帶頭調減最優惠利率（P）0.125厘至5厘的低水平，令本港低息環境延續，對樓市仍有支持，但筆者預料港銀再減息空間不大。觀乎近日樓市氣氛較觀望，未來樓市能否撥開雲霧，仍須視乎中美貿易戰及本港社會事件兩大因素。

目前美國經濟數據不俗，若明年保持平穩，預料再減息機會不大，不過中美貿易戰及美國大選仍將左右美息以至環球經濟格局。至於香港息口走勢，現時利率水平已處於5厘低位，而銀行資金成本高，但在競爭激烈下，按揭利潤微薄，加上美國減息機會降低，預計港銀再減息空間不大，對業主的供樓負擔影響有限，無疑是對樓市一大支持。

本港一手市場表現理想，本行研究部綜合一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，本年截至12月9日新盤單位（包括全新盤及貨尾）共售出逾18400伙。數量不單較去年約15700伙高出逾17%，甚至較17年約18250伙更高，創一手銷售條例後新高。受惠按揭放寬政策，雖然對上車及換樓市場均有支持，不過後市走勢須視乎兩大因素：持續已半年的本港社會事件令不少投資者對入市卻步，若社會事件得以平息，將刺激購買力釋放，另外，全球聚焦中美兩國會否推遲原定12月中加徵關稅的計劃，若兩國一如市場消息所指達成協議，將對樓市將起穩定作用。整體而言，本港實際需求強勁，加上房屋供不應求，筆者相信，長遠樓價相信難有大跌空間。

香港置業行政總裁

[李志成]

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