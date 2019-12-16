布少明：2019年一二手走向背馳

【明報專訊】回顧2019年樓市，其實是非常波動的一年，本地經濟已經連續兩年為貿易戰陰霾籠罩，年中開始爆發的本地政治爭拗，亦進一步影響樓市成交，但綜觀全年，新盤表現原來是「一枝獨秀」。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，本年截至12月9日止，新盤單位（包括全新盤及貨尾）共售出逾18400伙。值得留意的是，細單位仍然是市場主流，若以實用面積劃分，本年截至12月9日售出新盤單位中，不包括村屋物業以及部分特殊個案等之下，實用面積逾300至600平方呎單位逾9700個，佔約53%；實用面積300平方呎或以下的單位亦達4,200多個，佔約23%；至於實用面積逾600至1000平方呎的單位售出近3300個，佔約18%左右；餘下為實用面積逾1000平方呎單位，本年迄今錄約1,200個，佔逾6%