廖偉強：百業蕭條 投資者遇難關

筆者從事地產代理工作多年，客人一般可分為用家、投資者和炒家三類。用家自然是自住為主，這類的買家也可以分為首置客或換樓客，當中有部分是海外到香港工作的人士，他們以租住為主，但有少數選擇自置物業。近年多了地產代理稱之為「新香港人」的用家，他們來自內地並居港滿了7年，能夠以本地人身分購置物業，而且他們都是資金雄厚。

投資者也是常見的客戶，他們多數擁有自住物業及手頭資金充裕，會選擇房地產作為投資產品，希望分散投資及減低風險。投資者購買物業類別多元化，有買住宅作長線收租，也有投資工商舖項目或車位等。大部分投資者都是長線為主，即使過往本港樓價是高或低也沒有影響他們的出貨意欲，但是維持了6個月的社會運動已令香港百業蕭條，並逐漸影響投資者的工作、生意和資金周轉靈活性；再者，不知道事件何時能解決，如樓價持續下跌，他們需要承受的風險更難以預測，相信是次社會運動已為投資者帶來重大的考驗。

最後，炒家客戶的特性是入市頻率高和速度快，而且非常專業，以短線目標為主，他們喜歡與地產代理打交道，並且熟悉地產的資訊及市場走勢，較少炒家會炒賣多類物業，易導致作錯誤決定。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]