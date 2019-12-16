陳永傑：銀行繼續積極搶「供」

臨近年尾部分置業人士會變得觀望，擔心買樓時面對銀行今年按揭滿額，審批比較嚴格。筆者認為不必憂心，本港發展商大多數是上市公司，必須完成年結程序。由於近月本港發生社會事件及貿易戰反覆不定，不少發展商也曾放慢賣樓速度，但在臨近年底前有加速賣樓的必要，以求收復較早前失地。

銀行受到貿易戰及社會事件的雙重打擊更大，因為貿易戰影響廠商接取美國訂單已有一年多，貿易融資方面的生意明顯萎縮時間不短，嚴重影響銀行盈利。加上近半年的社會事件，各行各業亦受到不少打擊，令銀行貸款表現失色。截至今年首10個月，銀行貸款增長似有若無，成績非常不振。

有抵押貸款 風險比較低

銀行當然會另闢蹊徑加強其他貸款以作填補，但香港經濟明年表現不大樂觀，必須物色比較穩妥的貸款對象才可安穩賺錢，否則很容易招致更多呆壞帳。無抵押貸款風險太大，不宜過度押注，唯有將目標轉向有抵押貸款是比較妥當。

有抵押貸款最簡單是按揭貸款，最低限度有物業作抵押，不會像無抵押貸款無甚保障。假如業主無力供款，銀行尚能有物業的實物資產作為抵押。按揭顧客質素普遍較高，風險亦比較小。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]