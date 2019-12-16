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湯文亮：美匯急跌 小心美加息

【明報專訊】有老友話美國國運如日中天，中美貿易戰第一階段應該已達成協議，問題是美國是否願意接受協議條件，無論如何，美國是贏家，而且又對各國長臂管治，最新情况就是馬來西亞要將一個朝鮮人遣送到美國受審，在這個情况下，美匯又怎可能急跌，而美匯急跌後對美國有何影響，對香港又有何影響。

老友可能嫌我的文章太膚淺，未有留意到我曾經大力抨擊特朗普簽署《香港人權及民主法案》，認為這個法案的最大受害者就是美國自己。不過，特朗普也是被迫簽署這個法案，在特朗普簽署之後，全世界人都知道原來美國有如此巨大權力，可以隨時制裁他們認為侵犯民主及人權的人，沒收他們在美國及盟國的資產，包括美資的金融產品及基金股票等。

《人權法》觸發撤資 美匯急挫

事實上民主以及人權是非常抽象的，即是美國有絕對權力做他認為可以做的事，當全世界那些在美國有資產的人收到這個信息後，就會將在美國的資產慢慢撤離，搬到美國影響力不能到達的地方，英國是最大受惠者，所以美匯急跌，英鎊急升，雖然有人話英鎊急升是因為保守黨大勝，英國可以如期脫歐，我又有多少奇怪，保守黨大勝是意料中事，又怎會令英鎊大升，如期脫歐應該是壞消息，如果是好消息一早已經脫咗啦，現在脫歐或者是一種解脫，例如一個患重病的人最後離世，對他或者他的家人來說，也算是好消息。

美能力不能到 港匯急升

老友又問，點解港匯又急升，美國能力不能到達的地方，除英國外，香港也是其中之一，香港人在美國的資產可能因為犯了人權法而被沒收，但美國就不能沒收香港人或者國內人在香港的資產。所以，應該有不少資金由美國轉移到香港，否則港匯也不會急升，但最壞的就是如果美匯繼續下跌，美國明年不但不會減息，甚至要加息，影響所及，香港亦要加息，這點大家要留意，現在最關鍵的就是制裁名單幾時出台，社運人士在過去的幾次祝捷會都表示很快就會將制裁名單送去美國，有百幾頁紙，最少都過千人，我認為制裁名單如果真的出台，美匯就更加會急跌，現在特朗普最希望大家忘記了人權法，唔好將資金撤離美國，不過無論如何，他不會是美國的千古罪人，那一班不明世界大事，又不懂得經濟的參衆兩院議員才是。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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