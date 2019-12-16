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曾淵滄：內地消費品升級潛力巨

【明報專訊】過去一星期，恒指在星期一與星期二悶得很，星期三開始，一連三天跳升，愈升幅度愈大。星期五單日上升694點，3天的總升幅達1252點，就快挑戰11月7日的27900點高位，同時形成一個很明顯的雙底「W」形的走勢，後市依然看好。

上星期三，市場傳來中美貿易談判即將達成協議的好消息，指美國會再度延後原定於12月15日向總值1500億美元中國產品加徵關稅，到了星期五，更傳出除了12月15日不加徵關稅外，已加徵的中國貨品關稅將減一半。

寫本文時，中美雙方仍未就中美貿易談判的最新情况發表正式的公告，一切仍只是傳聞，不過，既然12月15日是原定加徵關稅的日子，今日見報前，一切應該已經明朗化，換言之，上星期的炒作，所根據的仍然只是傳聞，一旦消息確認，股市應該可以再上一層樓。

貿戰緩和利出口股 跟炒要快

如果中美貿易關係緩和，已加徵的關稅減半，大量出口股都有炒作的價值，這些股有大型藍籌股，也有中小型股，相信中小型股會炒得更熱鬧，大家若想跟着炒，記得上車要快。

中美貿易協議有一點可以留意的是雙方面的行動，美國削減關稅而中國則以開放市場回報，美國最希望中國開放的是金融市場，中國一旦開放金融市場，匯控（0005）、友邦（1299）得益最大。

中美關係緩和，得益的股份是全方位的。也包括香港本土的地產股，而且有追落後的條件。

匯控友邦料受惠 港資地產股有望追落後

中美關係緩和，相信美國也會放寬針對華為及中國高科技企業的禁售令，禁售令使到美國企業少賺錢，禁售令逼中國使用自己的軟件硬件。不再依賴美國，禁售令只能產生短期的效果，少了禁售令的陰影，相信很快地5G概念股會再度出現炒作。

前個星期，中共中央政治局開會討論2020年的經濟工作，上星期，經濟工作會議擴大到中共中央委員會，兩個星期的會議結果，中共中央對2020年的經濟工作依然以維穩為最重要的工作，「六穩」會繼續，除此之外，中央政治局更提出要推動高質量產品，高質量當然包括高科技，也包括高檔品牌，提升產品的「含金量」，這可以是服裝、汽車、交通、奶粉……舉凡一切生活用品、消費品及服務業，很明顯地，這將是一個潛力巨大的「金礦」。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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