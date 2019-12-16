王弼：掃長建被溫馨提示

不是中美的影響力不夠英國，而是所謂有刁，事實上根本無刁，為何這樣說？從目前資料顯示，中美只是在原則上達成協議，但法律文件細節仍在談判，即如果最後法律細節談不攏，就是no deal。

中美貿易協議實際進展欠奉

事實上，傳媒說美方把部分關稅由15%減至7.5%，並非即時生效，有報道指出，預期協議在2020年第一周簽署，然後30日內將1200億美元中國進口的15%關稅減到7.5%。至於法律文本最後能否簽訂，相信中美還在商討中國買入500億美元農產品的付款細則，因為侵叔沒可能不知道，中方的口頭承諾，含金量有多少。

簡單地說，美方今次以暫緩原訂於12月15日的徵稅，和部分削減關稅，來換取中方500億美元的農產品訂單，侵叔首先以暫緩關稅，付了「誠意金」，然後等北京開出農產品付款細節，美國認為可以接受，就會削減關稅7.5%，當然，如果在簽訂法律文本後，某一方悔約，美方可以重加關稅，中方亦可以停買農產品。總而言之，目前所謂有刁，極其量是一份MOU，中美的貿易談判，仍離不開一邊傾一邊唱好的格局，實際進展欠奉。話說回頭，本欄上周以「加關稅機會高」為題，是錯了。事實上，關稅並沒有提高，不過到目前為止，關稅也未削減，王弼還可以死撐，以前說過侵叔不會輕易削減對華關稅的預測，仍然正確。

英保守黨大勝 利英資產長期表現

中美既然實際上未有刁，對世界大局的影響力，當然不夠英國大選，因為除了英國人選出新政府，還牽涉脫歐。不過，從較投資角度看，王弼認為今次保守黨大勝工黨，基本上終止了共產主義原教旨主義者郝爾彬的政治生涯，為英國定下未來最少10年的經濟穩定，是非常有利英國資產的長期表現。過去三年，鎊匯疲弱，與其說是脫歐造成，我更相信，是市場非常懼怕郝爾彬上台，會像委內瑞拉前總統查維斯摧毁委內瑞拉一樣摧毁英國。

所以，當王弼知道保守黨勝券在握，除了偷步購入英鎊外，更在本欄多次提及要買入在英國擁有大量投資的長江基建（1038）。有趣地，在大選前一周，長建不斷在53元的低位徘徊，讓王弼可以密密掃貨，掃到大選宣布當日，希望在開市前競價時段再掃入一批貨時，PB客戶經理來電，警告我股票有過度集中風險。上一次同類型情况，應該是兩三年前掃入和記電訊（0215），不過當時雖被再三警告，還繼續入貨。今次，還未到這個地步，因為我擔心強勢的保守黨政府，有機會利用No Deal作威脅手段，向歐盟爭取更有利的脫歐協議。英鎊或長建，還有機會大幅波動，如果英國真的來個硬脫歐，相信無論客戶經理警告多少次，都停不到我掃長建的決心！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]