張佩儀：善用電子錢包 賺盡現金回贈

PayMe：每月可從信用卡增值2000元，做法亦相當簡單，只需月初時將2000元以信用卡轉入PayMe，

於月底時將該月消費、轉帳後的餘額轉回銀行戶口即可。

WeChat：需要有朋友幫忙，WeChat將每月朋友間轉帳限額收緊至1000元，超出後須付手續費，故建議在月底時操作，按交易餘額去實行，免得在月初便用盡轉帳限額。做法亦很容易，只需與同樣擁有WeChat的朋友互相轉帳，再將餘額存回銀行戶口即可。

支付寶：做法則與WeChat類似，而總額度更高，有2000元，同樣需找一個朋友互相轉帳，再存回銀行戶口即可。

但需留意如戶口為中級認證，每年交易限額為10萬元。如升級至高級認證，可免去此限制。

O!ePay：做法較為複雜，由於沒有綁定信用卡的功能，但可從八達通卡增值，故需要一張有綁定信用卡的八達通，每日從八達通卡將最大增值額轉到O!ePay（250元或500元），然後將金額轉回銀行戶口。由於從O!ePay轉出至銀行戶口每月上限為5000元，超出後需付手續費，即每月最多可進行20次或10次。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]