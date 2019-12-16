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何國良：增長型股票秋去冬來

【明報專訊】剛過的一周，隨着大家預期中美貿易談判的一個死線：12月15日加關稅，有望順延。為市場帶來一陣子的熱鬧。當然，大家亦深深明白，這些過眼雲煙、霎眼嬌，來得易，走得亦快。因此，大家仿佛有着沒說出口的默契般，在市場中盡情享受年末最後的煙火。

愈接近年尾，不少的「賽後報告」都紛紛出現，為大家解釋市場過去一年的特質，好讓大家為明年的安排做打算。之前亦有為大家介紹過用地區的分析方法，如從全球、亞太地區以至中國等宏觀方式去看大勢。另外，亦可以行業板塊的主題為市場把把脈，從而找出一些吸引自己的投資主題。另外，我們還可以用投資風格來了解市場結構。

剛剛參加了公司集團名為Cheetah Day的年度投資會議，來自亞太區各地的基金經理向客戶陳述他們2019年所做出的業績。由於集團的基金投資風格均以價值型投資（Value investing）為主，價值型投資在過去一段時間表現弱於它的對手——增長型投資，因此基金經理們都開誠布公地說明他們在各自市場操作上遇到的困難。

今年多個市場大股跑贏大市

例如在韓國市場，在過去10年，韓國價值型投資指數跑輸了整體市場指數接近20%，這個現象跟市值大股票持續跑贏大市的情况息息相關。單單兩隻市值大的股票，三星和SK Hynix在2019年已經為韓國市場貢獻超過7%。如果沒有這兩隻股票，韓國市場年初至今的表現還是一個負數呢！相似的現象在其他市場，如日本、印度等亦可以觀察到。對於這個現象，最關鍵的在於：一、這個現象為何持續這麼久；二、未來會否仍然是這樣呢？

在投資市場的歷史上，我們都明白，價值型投資長期會跑贏增長型投資，不少的歷史數據亦支持這個講法。有機構投資總監對現時面對的困窘有一番見解。她指出，在市場動能（Momentum）充足的日子，價值型投資往往會有機會落後於其他風格投資，但隨着日後盈利周期出現，一些估值過高而出現盈利「負驚喜」公司，股價就會出現調整，反之，一些估值過低而被市場忽略的公司，在業績回暖時就能跑贏大市。

價值型投資長期跑贏

這種如季節交替的循環，讓價值型投資在市場中長期跑贏大市。但在過去10年，市場上出現了一批新經濟型的股票，它們乘着科技的突破，除了在它們萌芽之期帶來了高增長，還在發展的成熟期中通過科技發展來促進生產力，持續在高基數中高增長。與此同時，由於它們受投資者追捧，市值因估值重估而成為不同市場中的「巨無霸」。在跟蹤指數基金的推波助瀾下，令到過往季節交替循環在好一段時間中不復見。展望將來，不少與會的基金經理亦提到，增長型股票相對價值型股票的估值比例已經非常高，好久不見的秋去冬來，可能就會上場了！

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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