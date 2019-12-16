周顯：金融才俊北上讀書為「染紅」

在地產發展界，大家發現，這幾年開始有愈來愈多的內房發展商，已在開售其樓宇，這其中一部分是買地回來，一部分是本地發展商把地皮的產權組織好，然後賣給內房，讓它們起樓，更有一部分是把整幢新建樓宇買回來，然後自己拆散出售，聞名的屯門「龍牀盤」菁雋，就是這樣。

港發展商借錢給內房收高息 賺大部分利潤

還有，更加少不得是由大把錢的香港發展商借錢給內房，收取高息，自己賺了大部分利潤，只由內房用高槓桿去賺取微利。

這些內房的骨幹分子，當然不是本地人，而是新移民，更加有內地員工，收內地薪水，在香港上班。

我的按摩師傅的兒子，有兩個選擇，要不入暨南大學，要不在香港讀副學士，最後他在老師的勸喻下，選擇了後者。未來的事，只有上帝才知這決定是對是錯。不過，我有一個朋友，30歲左右，在科大畢業，高盛私人銀行出身，現在某family office工作，她說，其實在這幾年，中資公司都盡量少請香港畢業生了，現在更加不會請。所以，她在北京大學念了一個eMBA，經過「染紅」之後，先至有資格apply中資公司的工作。

總括地說，現在不只是黃色經濟圈的問題，而是不同顏色的經濟圈早已在形成中，你想不參加這場戰鬥，不靠邊，也不成了！

[周顯 投資二三事]