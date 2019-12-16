盧楚仁：英鎊轉勢 言之過早

受到保守黨大勝的消息帶動，英鎊匯價持續破頂，亦是唯一的非美貨幣能夠扭轉劣勢，由上半年的弱勢轉為強勢。但到底英鎊能否挾着這種氣勢而繼續上升呢？政治上的不明朗因素表面上已經掃除，但仍有以下問題仍未解決。

約翰遜或挾民意脫歐加辣

第一， 雖則保守黨在下議院重奪過半數議席的優勢，但未來仍要和歐盟重新再磋商最新的脫歐方案，不知道約翰遜今次大勝之後會否在脫歐方案上加辣，令歐盟拒絕，所以大家要密切留意約翰遜和歐盟就全新的脫歐方案的討價還價是否順利。

第二， 星期四英倫銀行便會召開年內最後一次議息會議，雖然部分金融機構預期今次英倫銀行會維持利率不變，但上一次英倫銀行議息有兩位委員要求減息，行長卡尼亦表示對經濟前景感到憂慮，甚至早前11月初評級機構穆迪也調低英國展望評級至負面水平。故此我個人認為今次英倫銀行 有機會減息四分一厘。

美經濟亮麗 英鎊相對弱勢

今次英國大選有望令英國邁向軟脫歐令英鎊大幅反彈，其實過去英倫銀行一直有減息的傾向來刺激經濟，但礙於英鎊疲弱故不敢再減息令英鎊進一步貶值。故今次英鎊大幅反彈，在沒有後顧之憂下，我估計英倫銀行有機會減息以刺激疲弱的經濟。若大家有留意過去一個月英國所公布的經濟數據，不難發現英國經濟持續轉差，普遍金融市場以致經濟學家均認為英國經濟很大機會在2020年下半年至2021年初步入經濟衰退，原因是在脫歐初期英國經濟或多或少會受到負面影響。所以英國經濟未來下行的壓力，和英倫銀行的寬鬆貨幣政策，估計會對英鎊構成一定負面影響。

第三， 反觀英鎊的主要對手貨幣美元來年仍被睇高一線，主要是美國最近公布的經濟數據表現相當亮麗，尤其是就業數據尤其突出，再加上明年美國大選，特朗普為了連任相信他定必在經濟政策方面施展渾身解數，希望在經濟和金融市場上加分從而爭取選票。故我仍然長遠（即未來一年）看好美元走勢。

若容許蘇獨公投 英鎊料暴跌

第四， 英國大選結束後，蘇格蘭民族黨議席有所增加，黨魁施雅晴亦馬上宣布要求舉行蘇格蘭獨立公投，因蘇格蘭決意希望留在歐盟，不管英國到時有協議定還是沒有協議下脫歐，蘇格蘭都要求以獨立國身分重新加入歐盟，更何况今次蘇格蘭民族黨取得了壓倒性的勝利，現在蘇格蘭人民要求脫英獨立的呼聲愈來愈高，不排除約翰遜在蘇格蘭民意壓力下，最終讓步給蘇格蘭再次舉行獨立公投，若一旦爭取成功的話，不用等待結果會否獨立成功，相信英鎊便會馬上暴跌，這一方面是絕對不容忽視的負面大行情。

第五， 在技術分析而言，英鎊匯價已經非常嚴重超買，相對強弱指數（RSI）亦已升至81的極高水平，不單止反映再升空間有限，反過來調整壓力遠遠高於再升的壓力，若果以9月的低位1.1959升至上周五的1.3514高位計算，英鎊兌美元已經上升了1555點或13%。

所以這一升浪相信已反映了英國可以如期軟脫歐。反過來，英國以至英鎊未來將面對經濟下行所帶來的重重挑戰。故此，消化了這大選的好消息後，估計未來金融市場會炒作上述負面因素令英鎊再次受壓。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]