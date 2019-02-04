摩根大通亞洲：騰訊創7連升 反手Put 13472

輪場投資者近期傾向趁高沽騰訊，其淡倉於上周四錄2500萬元淨流入。如投資者亦看淡騰訊後市，淡倉可考慮騰訊沽13472，行使價310.68元，實際槓桿約10倍，最後交易日2020年5月13日；追入可留意騰訊購12971，行使價393.09元，實際槓桿約10.6倍，最後交易日2020年4月20日。

憧憬新5G手機能有助擴大市佔率，小米（1810）上周成功突破10元整數關阻力，輪證資金持續流入小米好倉。如投資者看好，可留意小米購11237，行使價11.01元，實際槓桿約8倍，最後交易日2020年3月26日；看淡可參考小米沽21260，行使價8.88元，實際槓桿約9.7倍，最後交易日2020年3月25日。

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