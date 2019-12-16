周國威：基金粉飾櫥窗 Call重磅藍籌

投資者若認為年尾今年有「粉飾櫥窗」，可留意藍籌股動力能否持續，並考慮以下Call輪作好倉部署：騰訊認購13031，行使價366.08元，2020年3月到期，有效槓桿約12倍；平保（2318）認購21787，行使價100.88元，2020年9月到期，有效槓桿約7.7倍；港交所（0388）認購12760，行使價260.2元，2020年5月到期，有效槓桿約9倍；恒指認購12313，行使價27880元，2020年3月到期，有效槓桿約12倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其集團成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2017 。版權所有。）

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事

[周國威]