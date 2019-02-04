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何啟聰：強勢再破位 小米購23936

【明報專訊】重磅股騰訊（0700）上周五顯著向好，最高曾升至361.8元，是逾4個月的高位。向上觀望挑戰370元水平的機會，而早前的阻力位350元水平，或有可能修建為支持。騰訊急升，資金反手開淡倉，而且淡友部署上較進取，主要考慮較價外認沽證。觀望回吐機會，或可考慮騰訊認沽證13958，行使價310.68元，2020年5月到期，實際槓桿約9.3倍。至於追貨，看好可留意騰訊認購證23609，行使價373.2元，2020年2月到期，實際槓桿約14.7倍。

小米（1810）上周五再現升勢。向上若突破10.5元阻力，或不排除上試11元關口，10元水平或有望修建為支持。觀望升勢持續，或可考慮小米認購證23936，行使價11.02元，2020年03月到期，實際槓桿約8.4倍。反手開淡倉，可留意小米認沽證14534，行使價9.08元，2020年09月到期，實際槓桿約4.3倍。（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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