金子：市佔續擴張 舜宇購12847

港股連續多個交易日錄得北水淨流入，但上周四北水淨流入金額縮減到只有約6億元。投資者繼續看好恒指，也要留意其熊證重貨區阻力。恒指升穿27000點關口，即見投資者淨沽出好倉及淨買入淡倉，反映投資者買入反向產品部署。現時恒指波幅指數回落至15，若中線看好恒指，並認為往後波動增加致波幅回升，不妨選擇一些較價外證，如果看對方向，升幅更添額外溢價。

上周筆者推介小米認購證（12435）表現不俗，回報達45%。今周都是看好手機股，大家可以留意舜宇光學（2382）。花旗發表研究報告指出，舜宇上月手機鏡頭模組出貨量大增，故決定調升該公司盈利預測，目標價亦上調至163元。公司在中高端智能手機中繼續擴大市場份額，其手機鏡頭毛利率也因此得到更大幅度的提升。隨着其手機鏡頭模塊的毛利率提高，高端產品的收益也增加。技術上，上周股價在137至142元橫行，若可突破142元短線阻力，可以小注吸納其購證（12847）。

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