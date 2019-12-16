蘇沛豐：脫歐陰霾消散 長建有望獲重估

較穩健的策略是追買十分落後的英國概念股，因為英國提前大選，保守黨取得國會過半數議席，是1980年代以來最大勝利，亦被視為選民認可首相約翰遜的脫歐方案。

英國於2016年6月23日舉行脫歐公投，至今已3年半，期間英鎊疲弱，英國業務較多的港股如長和（0001）及長江基建（1038）大幅跑輸。其中長建之連股息總回報是負14%，同期恒指總回報50%。

英國大選過後，於明年1月底之限期前完成有協議脫歐之機會大增，終於可掃除不明朗因素，跑輸了幾年之股份可望獲向上重估。

英業務貢獻近半盈利

長建從事之基建業務，無論業務類型或地域都相當多元化，涉足能源、交通、水處理、廢物管理、轉廢為能、屋宇服務等基建業務，橫跨香港、中國內地、英國、歐洲大陸及澳紐加。英國業務貢獻近一半盈利，因此英國脫歐確係主要風險。不過，長建之英國業務受監管制度或長期付款合約保障，且屬生活基本所需服務如電力、食水與污水處理、天然氣及交通運輸，需求平穩。匯率風險亦並不甚高，因為公司一般以貨幣掉期及以當地貨幣借貸對冲部分匯率風險。

今年預測股息率4.5厘 逼歷史高位

長建1996年上市，廿多年來保持股息連年增長。去年底之淨負債比率20%，屬健康水平，就算保守假設未來一兩年盈利受英國脫歐所累而沒增長，仍將有充足資金維持漸進派息。本年度預測股息率4.5厘，接近歷史高位，遠高於近5年中位數3.6厘，現價買入，中長線持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]