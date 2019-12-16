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潘迪藍：買油氣期貨對冲通脹風險

【明報專訊】接近2019年底，最近的市場信息大致上都屬於正面。但是，2020年仍然有不少風險揮之不去。其中，有一些風險儘管實際發生的可能偏低，但一旦出現時，它們對投資組合的衝擊將相當巨大。這意味着，在一定程度上，投資者仍需要居安思危。在那些發生機會偏低但一旦發生時將產生巨大衝擊的風險當中，最令人煩惱的，是通脹預期反彈得比預期為大，引致寬鬆的貨幣政策需要收緊，以及利率上升。

在明年的美國大選中，若左翼候選人取得大勝，可能會引致美國政府加強對於華爾街的監管，向大企業和富有的投資者徵收更多稅款，以及實行一些嚴厲的環境法規。對於風險資產來說，這些全部都會產生相當大的負面影響。

我們認為，能源股可以作為對冲較高通脹的工具。投資者可以同時持有石油或天然氣期貨的長倉，以對冲上述的風險。而且，隨着能源期貨的價格回落，美國的孳息率曲線趨平以及現時現金較「好使」，若按照以往的標準衡量，這種對冲措施是相當符合成本效益的。

期貨總回報包括三部分

要理解原因，投資者就需要明白，他們持有期貨的總回報其實包括三個部分：價格收益（Price Return）、滾動收益（Roll Yield）、抵押收益（Collateral Yield）。

（1）價格收益（Price Return）。本公司的基本假設仍然是，在中短期內，由於產油國按市場需求靈活調整產量，油價將會保持在近期的範圍內。從當前石油市場的動態來說，這個估計相當合理。例如，OPEC集團在12月5日同意，在2020年第一季內將每日的石油生產配額再削減50萬桶。翌日上午，在亞洲市場，英國布蘭特原油的價格即回落至一星期之前的水平。

可是，如果大家不承認油價有可能出現上行突破，及可能對其他資產市場造成損害，這種想法是愚蠢的。

油價突破可以由多個原因引發，包括：中東的衝突顯著升級，美元加速下跌（尤其是，當美元匯率下跌時，往往正是其他國家經濟增長及能源需求轉強時），或者美國政壇出現衝擊。

民主黨倘大選獲勝 將推升油價

而美國政壇出現衝擊，對於能源市場的影響可能特別大。雖然憑藉左翼民粹而冒起的美國民主黨總統參選人沃倫（Elizabeth Warren）的民望暫時還未能超越被視為黨內最大熱門的前副總統拜登（Joe Biden），但亦已經叮噹馬頭、相當接近。由於沃倫和另一個民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）都主張徹底禁止採用水力壓裂技術來開採頁岩油和頁岩氣，其他民主黨總統參選人也呼籲對美國的石油和天然氣行業加強管制。

如果民主黨在明年11月的美國總統選舉和國會改選中大獲全勝，並真的限制美國生產頁岩油和頁岩氣，那麼結果可能是能源價格全面顯著上升。當然，這將會推高通脹預期，並可能導致美國收緊貨幣政策。

因此，儘管這種極端情形出現的機會不大，但如果對冲成本合理，那也是值得進行對冲的。

滾動收益下對冲 產生正收益

（2）滾動收益（Roll Yield）。商品交易員進行價格對冲的方式，通常是購買一張中期的期貨合約。隨着這張期貨合約的到期日接近，交易員通常都會將這份合約出售，同時再購買另一張較長期的期貨合約，以延續對冲。

「通常」的市場條件是指，長期期貨合約的價格較短期期貨合約昂貴，行內的術語稱這為「期貨溢價」。這令到對冲價格上漲成為高成本的業務，因為當交易員延續對冲時，他將要低賣高買。

但是，現時基準的石油和天然氣期貨的價格正處於「倒退」狀態，短期期貨的價格反而比長年期期貨的價格為高。因此，沿着期貨曲線滾動密集對冲，反而可以產生正收益。

（3）抵押收益（Collateral Yield）。期貨合約的買家必須根據其合約的名義價值來支付保證金（孖展）。在美國，買家通常是以短期國庫券（Treasury Bills）（4、8、13、16或52個星期就到期）來抵押。

對於投資者來說，將美國的短期國庫券作為抵押品通常會涉及一些機會成本，因為短期國庫券的孳息率通常都低於30年國庫券（Treasury Bonds）或者股票這些替代資產所獲得的回報。

持短期國庫券好過30年國庫券

但現在，由於美國孳息率曲線幾乎是橫行的，投資者在長債上承擔長年期風險而獲得的額外回報其實很小。從調整風險的角度來說，投資者反而最好持有短期國庫券，而不是30年國庫券。

同時，若加入風險因素來考慮，短期國庫券的回報就算不是略勝股票，兩者的相對回報也接近中性。因此，與石油期貨對冲的抵押收益的機會成本目前已經接近零。

總括來說，這些低概率但一旦發生時衝擊極大的風險令人擔憂，但可以通過持有石油和天然氣期貨的長倉來對冲這些風險。而且，由於滾動收益可能是正數，以及抵押收益的機會成本極低，按以往的標準來說，這種對冲措施是十分符合成本效益的。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]

相關字詞﹕沃倫 美國總統 桑德斯 風險資產 通脹 油價 天然氣 石油 期貨 對沖

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