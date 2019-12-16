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林少陽：臆測2020五個趨勢

【明報專訊】年近歲晚，很多專家都忙於為2020年前景作各種各樣的預測。當大家細讀別人的各種分析及預測時，請記住一個簡單事實：凡人總是戴着有色眼鏡去看這個世界，專家亦不例外。我亦凡人，從未敢自稱專家，早有自知之明，自己很難不帶一絲偏見，以下只是盡一點人事，在力求客觀的情况下，對明年的一些主觀臆測：

1. 超低利率長期化

現時，包括日圓、歐元及瑞郎在內的多個國際主要貨幣早已陷入負利率陷阱。在全球人口老化兼人手逐步被機器所取代的大趨勢下，全球總體需求不振，工資增長不前，通脹疲不能興之勢，歷時遠比大部分投資者想像漫長。

2. 本土化席捲全球

英國保守黨在強硬脫歐派黨魁約翰遜帶領下，剛於上周末完勝工黨，取得下議院絕對控制權，為脫歐掃清路障。特朗普很可能連任、英國脫歐、法國黃背心事件，以至本港的反修例運動，共通點是本土民粹主義。相關社會思潮，是二戰以來全球化浪潮的反擊，這場運動，勢必增加企業成本，削弱環球經濟增長動力。人類和平共處的日子過得太久了，地緣政治衝突加速惡化的機會，應該遠大於彼此之間破鏡重圓。

3. 兩極化走勢持續

上述第1及2點對國際資本市場的影響，前者正面後者負面，正負剛好相抵。結果，就是實體經濟半生不死，資本市場流動性過剩。過剩的資金追逐小量優質資產，供求嚴重失衡，過去10年強者恒強，弱者恒弱的趨勢，很大機會在2020年延續。那些期待大衛打敗歌利亞英雄故事重演的投資者，又一次失望而回的機會不低。

4. 局部牛市機會仍在

既然實體經濟表現難以一片大好，大市未來一年的表現，亦難以出現一面倒的牛市。作為投資者，我們的任務，重點不在預測大市起落，而是將資金委託予有能力改善人類生活福祉的生意人手上。只要一小部分生意人的創意仍在，我們便有獲得合理回報的機會。未來一年，上述機會可能存在於雲計算、資料儲存、醫護科技研發、5G技術的廣泛商業應用，以及經歷接近兩年的去產能後，企業重新增加資本開支，引發的工業儀器需求復蘇周期。

5. 港資敗部復活

最後值得一提的是：明年年結，最有機會令投資者跌眼鏡的，很可能是過去大半年大部分投資者不敢碰的港資地產、零售及旅遊相關股份。投資者不敢碰，原因你知我知，我亦無謂重複那三幅被。要明年市場對相關資產改觀，即是現時困擾這批股份的負面因素將淡化甚至逐步消除。政治的東西不多說，你就當我simple & naive好了，愚見認為，2019年社會暴力衝突的轉捩點，很可能就在警方包圍理大那個星期。

信念，從來都好抽象，好難100%客觀中立。以上幾點，是我計劃來年投資時的主要部署方向，唔包生仔。有用的，請隨便拿去使，沒用的，你當笑話聽好了。反正明年今日，你不大可能還記得我今日這番話。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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