陸振球：中美達協議 衝突難平息

有分析指出，中美貿談有成果，主要是雙方各有所需，中方經濟確受貿戰影響而受損，美方因特朗普明年要參與總統大選，也要開始在貿易戰上交出成績表，以向選民吹噓其成就，當然就算初步達成「共識」，雙方一日未簽字，也仍有變數，况且特朗普性格反覆無常，就算簽訂協議，也可以以其標準說中方未切實執行協議內容而又再出招。

另一令人憂慮的是，當特朗普在明年大選後成功連任的話，因為沒有了後顧之憂，也隨時可將協議推倒重來，而若其選不到，新上任的總統，也可能會說特朗普簽訂的協議未有顧及美國利益，而又再橫生枝節。

說到底，中美之間存在的矛盾，可不是單單涉及貿易利益，而是涉及一個大國的崛起和另一大國要保持霸權的衝突，並不容易解決，只是現今的大國衝突，不會如以往般要以戰爭手段作最終解決，而可既體現於貿易戰爭，也可是開闢貨幣戰、科技戰，以至是其他形式的衝突，惟不同形式的衝突，最終也可能對經濟和投資巿場造成不利影響，投資者勿掉以輕心。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]