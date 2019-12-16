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物管受捧 保利時代新股較量 分析：受市况左右 料最多一成半升幅

【明報專訊】物管股為今年熱炒板塊之一，今年亦有多隻物管新股上市，首日掛牌都有不錯表現。最近亦有兩隻物管股趕及年底前上市，分別是由內房保利（0119）和時代中國（1233）分拆出來的保利物業（6049）和時代鄰里（9928）。有專家認為，物管股的炒風會較內房更長，始終受政策影響較少，並料行業會汰弱留強，但指新股市場情况不同，較小型的物管新股會更好炒。

明報記者 王俊騏

物管股有輕資產 ，現金流和盈利穩定的特點，估值可能相對偏高，而上述兩隻新股的估值，比行業平均還要高出一定水平。以保利物業招股價上限35.1元計，去年公司純利3.36億元，其歷史市盈率更逾50倍，時代鄰里如上限定價，歷史市盈率更是高達近74倍，甚至比龍頭的碧桂園服務（6098）和雅生活服務（3319）還要高。暫時市場對保利物業的反應亦是較為熱烈，市傳錄得超額認購逾百倍，反觀時代首日招股都未足額，最終僅錄得輕微超額認購。

保利旗下物業規模大

時代第三方管理多

內地物管股一般都是子憑母貴，子公司在管面積很視乎母企的物業規模，保利物業的面積明顯多於時代鄰里。保利去年在管面積達到近2.6億平方米，主打一二線城市，直至6月底共管理846個物業，包括565個住宅項目。時代則主力大灣區物業，管理物業共204個，在管面積3470萬平方米。

時代鄰里起步較落後，亦會以收購等方法擴大在管面積，故第三方管理物業佔比相對較多有近55%，但平均管理費水平卻是較高。保利管理母企的新盤每平方米管理費為2.27元人民幣，第三方盤僅有1.48元人民幣。反觀時代不論是母企項目或者第三方盤的管理費都持續上升，而且分別為錄3.13和3.72元，高於去年內地住宅管理費的平均水平2.25元人民幣。

行業收入穩定 薪金上漲成隱憂

物管明顯是勞動力密集行業，勞工自然為行業主要成本，但隨內地人均薪金上升則構成一定壓力。如上半年時代的人工成本佔整體升至67.7%，升幅亦較明顯，保利則仍維持到55%水平，隨公司規模擴大，員工數目只會相應增加，節省成本絕不容易。不過時代管理費偏高，也使其毛利率達26.9%，高於去年上半年行業平均為25%，以及保利的23.6%。

內地物管業一般有三大業務，包括非業主增值服務如在建樓期安排保安，主要針對地產商提供，而主打的管理業務收入穩定，增長潛力則主要落在社區增值服務，毛利率較高。如時代和保利的增值服務毛利率分別達到53%和44%，遠高於管理業務。內地物管公司與香港不同，所牽涉的範疇較廣泛，還有其他如網上團購日用品、養老託兒、教育以至金融服務，令這個收入穩定的行業，提供一個額外增長引擎。

少受調控影響 炒風料較內房持久

近年不少內房企都分斥物管公司上市，一般以較高估值上市，成母企「輸血」另一途徑。而與此同時，行內競爭亦非常激烈。根據中國指數研究院數據，以收入計去年內地十大物管公司的首名市佔率都只是僅佔2%，而保利佔0.9%排行第六。行業極度分散，都可遇見未來併購潮將會更見激烈。

事實上，併購也是一個重要渠道，令物管公司擴大在管面積。如時代年初以4527萬元人民幣收購了廣東東康，使在管面積增加1340萬平方米。雅生活早前亦收購了新中民六成股權，總額不過5億元人民幣，令在管面積突破5億平方米，消息亦刺激雅生活股價自9月起一直抽高。

溫傑：觀望暗盤表現 不宜再追入

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，新股都是炒市場氣氛和視乎行業，認為物管股的炒風會比內房股更長，較長升長有，相對受政策影響不太大，皆因一旦中國經濟回穩，屆時政府再推「房住不炒」的方針會對內房有影響，而且亦難保銷售會如9至10月般好。他又指，雖然現時物管市場分化及競爭激烈，但也是汰弱留強的時機，如雅生活收購後規模大增。

然而，他指，買新股不一定買龍頭大型股會較好，與二手市場不同，小型股反而更易炒。他又指，一般新股都只是看首日或數日表現，本周市况會否再回調亦難料，故建議如果投資者抽中可視乎暗盤表現決定，但不宜再追入，相信上述兩隻新股都會有約一至一成半升幅。

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