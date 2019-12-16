李聲揚：群眾難忍痛 銀紙長印長有

上星期最值得思考的新聞，是前聯儲局主席「雪茄伏」（本報譯作沃爾克）逝世。陳腔濫調也要說句：一個時代的結束。大人物兩腳一伸，外人總會定功過。

鮑威爾仍然在任，未宜太早定論，但相信外間會認為他未夠權威，對特朗普叩頭。上任耶倫則是短命主席，外間應會記得她和特朗普不和而丟官，以及似乎太遲加息，多於記得她是史上首位女主席。再上一任的伯南克，歷史自然記得金融海嘯救市，穩住經濟，但似乎大水猛灌，導致資產格價大升，也埋下今天世界各地民怨的禍根。最後是長命的格林斯潘，曾經被視為偉人，但「晚節不保」，似乎也是他種下金融海嘯的伏線，留到下任爆炸。

近幾屆聯儲局主席均是低息推手

以上諸位的各通點是甚麼？答案：都是低息推手，沒有最低，只有更低（坊間已在談論美國負利率）。格林斯潘早年（80年代末）曾加息至約10厘，新一代已認為不可想像—那不妨想像一下，雪茄伏曾加息至20厘以上。

不少讀者（包括小弟）在雪茄伏年代仍未出生（或未懂性），近日看報道也會知道，當年他要降服石油危機引起的超級通脹（其實主因可能是美國脫離金本位），唯有重手加息。但高通脹高息是否一定差？當然不是。當年的是高增長高通脹高息，現在則是低增長低通脹低息——且慢，是否真的低通脹？大家用餐供樓交電費時可以想想，通脹是否如「官方」所說的低。

政客群眾短視 無視聯儲局專業

另外，雪茄伏當年大手加息，當然短期重創經濟。普通工人們對此人恨之入骨，甚至包圍聯儲局大樓。但當年美國總統們，仍然尊重聯儲局的獨立性，一般大眾憤怒過後，也（無可奈何地？）相信聯儲局的專業。對比一下今天，政客固然短視，群眾愛說「一切都是政治」，網友個個都當自己是財金專家。若雪茄伏仍在，只怕總統早已抵不住群眾壓力，將其炒魷以換民望。

當下世界，前輩們覺得唏噓，但小弟是務實派。改變不了，只能接受，順勢而行。剛才說過現今政客短視，因為群眾也是（上太多社交網的後遺症？）。股市跌三四百點，已有媒體說「暴跌」，跌一兩千點自然是股災。大家變得極無耐性，忍痛能力也極低。所以聯儲局過去20年，都是加息慢減息快（人口老化，中國勞工不再廉價也是低增長的原因）。

舉一反三，完稿之時特朗普和中國宣布在貿易戰又再停火。大家回想整件事情，明明美國在各方面明顯強於中國，中國也有極多內部問題，貿易戰開打時，中國似乎全無還擊之力。那為何美國要停火？為何未能擊倒中國？甚至放虎歸山？退一萬步，看雙方實力，也至少應該看到中國求饒。為何沒有發生？

筆者不會盲目的說中國勝出，但明顯中國保住了面子，在均勢下和美國講和。當中分野，正是忍痛能力。先澄清一點：美國人的忍痛能力，可能沒大家想像中低，美國人並不全是嬌生慣養的少爺兵。相反中國人富起來後，忍痛能力也可能沒大家想像中高，不可能拿幾十年前的戰爭之類來比。

「民意」影響忍痛能力

忍痛能力分野在何？就是領導和制度。美國人民或者仍能忍痛，民主黨也似乎未有眾望所歸的共主，但特朗普似乎已不耐煩，要看着他的大選。

另一方面，有沒有發現，但凡民主國家，要主動開戰其實相當困難。二次大戰美國原本樂得食花生，只因日本偷襲珍珠港，民意大幅逆轉，美國才參戰。戰後美國當然亦有大大小小衝突，但對手全是小國。當下民主國家，要出師有名，民意很難容許國家主動開戰打過數年。經濟戰也一樣，大家不再是當年咬緊牙關的窮人了。

持續放水 買股票是較好選擇

想通這些，就會明白，根本不用看太多政經新聞。上星期的投資講座，在場嘉賓都沒有分析太多政經局勢—因為根本無關重要。今年初根本無人能預計反修例運動，但港股仍是照升不誤。至於經濟預測？中國經濟增長連續N年跑贏美國，但美股屢創新高之時，A股仍然是頂峰一半水平。你說經濟預測是否有用？

雪茄伏和貿易戰的故事告訴大家，人類似乎已回不了頭，聯儲局只能繼續放水，這就是股市今年狂升的原因。當然放水不等於股市年年皆升，但似乎買股票還是比較好的選擇。今年的關鍵字是TINA：There is no alternative．不投資，向下流。

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]