黃德几：小米突破牛熊線 強勢可續

小米近日股價顯著上升，集團旗下品牌Redmi上周在北京舉行新品發布會，一口氣推出多款產品，包括全城焦點所在、料將在明年1月份推出的首款支援5G網絡Redmi K30 5G手機，基本型號定售價只是1999元人民幣，料將成為內地市場最便宜的5G手機，甚具競爭力。

小米其他新產品包括RedmiBook 13筆記本電腦、智能音箱Redmi小愛音箱Play，以及Redmi路由器AC2100等。若再計入集團，上月推出產品，包括1億像素智能手機小米CC9 Pro、小米手表、小米電視5，以及互聯網空調等，產品極為多元化，有助提升客戶忠誠度。

產品多元 助提高客戶忠誠度

小米目前是全球第四大智能手機品牌生產商，今年第三季印度市場份額繼續排名該國第一，隨着品牌正式進軍日本市場，首款在日本發售的小米Mi Note 10 Android手機已開始預售，本周一正式發貨。集團近月多番在市場回購股份，對股價亦帶來正面作用。

隨着海外企業、合訂證券以及同股票不同權股份，正式成為合資格恒生綜合指數大中型股指數成分股，以及滬港通的港股通股份，截至12月12日，「北水」累積持有小米股數約3.52億股，佔已發行股份比重為1.45%。

恒生指數公司11月8日宣布，將會檢討各類型股票，包括同股不同權股份，是否符合納入指數資格，結果將於2020年5月公布。筆者估計，恒生指數公司將有機會在明年第三季納入同股不同權股份，為恒生指數候選股份，以目前小米及其他兩隻同股不同權股份，長遠同樣具備「染藍」條件。

10元以下吸 中線望12元

技術上，9月2日跌至8.28元低位止跌回穩，上周三「大陽燭」上破「長方形」形態，上周五再以「大陽燭」上升，重上250天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線強勢料可持續，可考慮10元以下水平吸納，若以大成交突破10.13元，中線目標價12元，不跌穿10天線9.42元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]