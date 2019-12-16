沈永年：大灣區9+2變9+1？

事實上，筆者亦眼見，近一兩個月以來，無論在政策或是在基建上，中央都大力支持大灣區的發展。相反，對香港的支持似乎欠奉；筆者亦覺得，未來中國政府會繼續加碼扶持大灣區發展，我所說的，並不是指香港未來會被取代，可能是填補香港局勢所帶來的負面影響。

依筆者估計，中央未來會對計劃到大灣區居住的港人給予更多的優惠和便利，政策亦會陸續放鬆，之前香港特區政府亦公布16項新措施，讓港人買樓、教育均享內地居民待遇。之後，中央可能會進一步放鬆銀行按揭，包括按揭比例、利息等，甚至連本港銀行都支持港人到大灣區買樓。筆者更大膽估計，中央或會放寬香港人在內地的外匯管制，要是每年能給予港人50萬甚至100萬元的外匯額度，那到內地買樓可真是水到渠成了！

料放寬政策吸引港人遷大灣區

日前筆者到珠海考察，已看到有部分發展商給予港人買樓優惠，價錢平且帶裝修的，主要是他們知道香港人買內地樓必定需要裝修，所以補貼裝修費以作招徠。最重要的是，這些優惠內地人是沒有的，他們說是「明益」香港人！至於為何如此吸引？筆者估計有可能是政府給予了發展商一些方向或指引，亦有可能是發展商也想吸納香港人在那裏居住。不過無論原因在於政府或是發展商，肯定的是，現在給予的優惠對象都是香港人，而在這趨勢下，相信港人到內地買樓將掀起一股熱潮。

珠海買樓補貼裝修費 只益港人

其實筆者在1997年金融風暴時，面對過人生最大的逆境，當時真的一無所有，所有物業、車全部變賣，無錢出糧給伙計，工人又要辭退，連搭一次的士都不能，窮途末路……那刻我毅然闖進內地，重新出發，幸好內地又給予我機會，使我能捱過難關。所以直至現在，我都喜歡在內地做生意，因於我而言，國家能在我最困難時，予我生存機會，這刻我仍滿懷感激。

無可否認，我在內地做生意也曾經歷過一些問題，也遇過被騙，但人生就是如此嘛，香港也會發生這種事，只要那個能在我最困難的時候伸出援手幫助，我就一定對此心存感激。所以筆者覺得，香港現在面對這樣的困境，是否亦可以在內地或是大灣區尋求出路呢？筆者不是內地人，並非要為內地賣廣告，不涉及任何政治立場，這純粹是自身經歷的分享，只是提出來讓大家思考一下。

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[沈永年 大灣區樓市解碼]