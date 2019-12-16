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謝偉銓：四招紓緩置業需求

【明報專訊】新一期居屋上周一開始進行揀樓，繼續有人歡喜有人愁，皆因與過去數期居屋一樣，只能有不足半成申請者有幸中籤揀樓，意味逾九成申請人士「置業夢」落空。筆者認為，在大量房屋供應到位前，有必要從速改革現行資助房屋制度，及透過租金免稅額協助中產「無殼蝸牛」。

置業不應靠「彩數」 改革制度提高中籤率

今期居屋推出4800多個單位，接獲逾30萬份申請，超額認購逾62倍，反應如斯熾熱，主要原因是定價「貼地」，符合打工仔可負擔水平。參考整批居屋定價由約155萬至529萬元，最貴的一伙位於何文田冠德苑，實用面積563平方呎可間成3房，若參考近期私樓，屬市區大型新盤的開放式戶，最低售價亦要650餘萬元起，若與居屋相同預算，基本上只能物色非市區、不足300平方呎的迷你單位。

私樓門檻過高，置業需求自然一窩蜂擁向資助房屋市場，惟公共房屋供應增長緩慢，合乎申請資格的人又愈來愈多，最終每一期居屋抽籤「爭崩頭」後仍有九成人落空。置業不應該依靠「彩數」，過去筆者曾提出多項改革建議，協助失落於居屋「大抽獎」又未夠財力在私樓置業的夾心階層。

調整綠白表比例配合需求

參考出租公屋的做法，資助出售房屋同樣可考慮設立「輪候冊」，調整抽籤制度，若然申請者抽籤失利次數愈多，便可獲發更多號碼。例如每抽籤失利3次，下次申請時便可獲發多一個申請編號，連續6次失利便獲發3個編號，如此類推，既有系統地處理申請個案，亦給予「黑仔」申請者更多希望，提高其中籤機會。

另鑑於政府積極推行「綠置居」計劃，綠表人士有了多一個置業選項，而過去多期居屋的白表申請人數均遠較綠表多，故宜調整居屋市場的綠白表配額比例（現行為五五比），配合市場需求。同時，應考慮禁止所有新建資助房屋補地價後流入私人市場，改由政府或房委會回購單位，再重新分配予合資格人士認購，杜絕投機炒賣。

租金免稅緩夾心階層負擔

置業以外，租金免稅額是另一個可行方案協助中產，參考目前的稅務制度，設立了每年最高10萬元的置業按揭利息扣稅額，省卻不少金錢，租樓為何不可？筆者相信，政府如能向沒有自置物業的納稅人，透過租金支付證明，提供每年最多10萬元的租金開支免稅額，不但可以紓緩夾心階層的租樓負擔，亦能減少需求集中於買賣市場，令樓價持續高企。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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