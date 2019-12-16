劉宇亮：望小米成炊 北水一齊追

中國5G開始商用化，現時處於4G切換至5G的過渡期。未來兩年5G手機成主要戰場，明年小米預計會發布10款以上的5G手機，提價能力相對今年高，上季手機毛利率提高至9%，如可保持，配合換機潮，相信手機銷量、手機業務收入可帶動盈利提高。

5G手機熱潮料增提價能力

在剛過去的「雙11」活動中，小米全日支付金額錄得逾61億元，在天貓小米旗艦店支付金額更錄得逾21億元，連續7年成天貓品牌旗艦店支付金額第一名。在「雙11」小米AIoT（人工智慧物聯網）產品全平台銷量超過555萬件，按年增長1.48倍。「手機+AIoT」的是小米的雙引擎戰略。5G 的傳輸低延遲比4G小，是促成AIoT普及的關鍵技術，5G設備普及後的聯網環境會帶動AIoT應用生態發展，這是小米公司的中長線願景，如蘋果公司一樣，用戶不只是為iPhone而購買，而是整個iOS的生態圈。如小米能利用5G+AloT技術助力家電產業，進一步推動智能家居，可提供黏性更高的服務和產品，屆時公司的盈利相信會有爆發性增長。

拓5G+AloT家電 中長線盈利爆升

外地市場方面，小米宣布12月9日起進軍日本智能手機市場，並舉行首場發布會。翻查小米電視2018年開始進入印度市場，兩年內高速增長，在今年已奪當地市場份額第一，並登陸了歐洲和印尼市場，可見其走出去的野心和能力。

管理層年輕化 大行唱好

最近公司作出大範圍的管理層調整，是成立以來最大的變動，早期的創始團隊淡出，管理層走向年輕化，市場認為此舉令公司保持鬥心、熱情和戰鬥力，反應正面。加上公司最近密密在持續回購股份，自11月29日起，已連續5個交易日合共斥資約9.9億元回購股份。加上自10月28日起，小米正式被納入港股通後，受「北水」追捧，至12月9日， 北水持倉已超過20億元，佔已發行股份1.61%。各大行亦看好近來動作多多的小米，給予目標價10至14.8元，評級為「買入」及「跑贏大市」。相信小米可擺脫上市以來股價不振的表現，有望突破自8月份起的阻力位9.5元。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]