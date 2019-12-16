經濟
楊書健 泓觀亞太

投資策略

下一篇 上一篇

楊書健：政治掃陰霾 投資英國值博

【明報專訊】英國大選塵埃落定，保守黨在現任首相約翰遜領導下贏得365席，是自1987年戴卓爾夫人執政時最後一次大選之後，保守黨議席數目最多的一次。保守黨在國會得到了約75席的穩定多數，約翰遜有望成為近15年最強勢的首相。倫敦巿長是英國最重要的直選行政職位，約翰遜兩次當選亦證明他和選民有緣。

約翰遜成最強勢首相

保守黨強勢執政，應該可以順利脫歐。現時約翰遜的脫歐計劃，仍然卡在如何處理北愛爾蘭的問題上，不為強硬脫歐派所接受。強硬脫歐派的代表組織是保守黨內的智庫歐洲研究組，在大選前有50多名議員。因此，雖然約翰遜不能完全無視歐洲研究組，但是他的談判籌碼已經大增，可望通過他的脫歐議案。

現時最流行的說法是約翰遜會在本周初改組內閣，然後最快在星期五就將脫歐協議提上國會，望能趕及在明年1月底前通過，如期在1月31日脫歐。現在再討論脫歐是否對英國有利已經是事過境遷，但是脫歐在過去幾年是英國乃至全歐洲的最大陰影，如今有望走到盡頭，自然會迎來反彈。

雖然蘇格蘭或會因此而再辦獨立公投，但是蘇格蘭佔英國人口不到十分之一，影響相對較小。而且就算再次公投，計及設計公投、議會批准，乃至公投宣傳辯論等步驟，亦將會最少一兩年後才會舉行。到時脫歐後的情况更為清楚，亦會影響選票流向。我在8月已經在本欄寫過〈脫歐風雲變幻 趁鎊跌買英股ETF〉和〈長實購Greene King 長遠不會輸〉，似乎亦沒錯。

脫歐成定局 執政料聚焦民生政策

另外，英國花了幾年時間脫歐，其他民生議題進度變慢了。上周五選舉結果出爐之後，工黨黨魁郝爾彬已經辭去黨魁之位。雖然郝爾彬在今次選舉之中，最大失誤是沒有明確的脫歐計劃，但是他脫離了貝理雅時代的新工黨中間路線，一直爭取不到中間派票源，才是他兩次敗選的主因。因為英國政黨都由黨員直選黨魁，所以下任工黨黨魁還是沒有定論。但是重新讓溫和派掌權，似乎是國會黨團的共識。

在保守黨方面，除了脫歐是立場較右之外，其實約翰遜的政策都偏向中間派。例如，今次選舉保守黨的黨綱的環保政策提倡英國在2050年達至零碳經濟，又承諾每年會種植3000萬棵樹。雖然這兩個政策比綠黨和工黨的版本保守，但是大家的方向一致。尤其植樹計劃牽涉到土地政策，需要提供誘因，讓荒廢農地或礦坑的地主願意投資林木，保守黨目標較小，反而更有機會達標。

除了環保之外，醫療亦是問題。英國醫療系統是國營，靠政府資金維持。過去投資不足，所以服務供應亦不足。選舉期間，有一名4歲男童懷疑肺炎入院，卻因沒有牀位而被迫戴着氧氣罩，睡在走廊地上。這跟香港冬天亦出現牀位不足情况類似。

隨着脫歐成了定局，英國財政又在這十年回復穩健，下屆英國政府應會增加投資在環保、醫療、以及公路鐵路等基建項目。又因為保守黨的議席夠多，未來幾年應該可以一洗文翠珊時代，每周都是執政危機的頹勢。反觀中美貿易糾紛尚未解決，似乎現時投資英國，值博率更高。

安泓投資總監

港大房地產及建設系客席副教授

[楊書健 泓觀亞太]

上 / 下一篇新聞

新地旗下酒店營業額大跌逾三成 郭基煇：吸納更多本地客度經濟寒冬
新地旗下酒店營業額大跌逾三成 郭基煇：吸納更多本地客度經濟寒冬
帝逸酒店增親子活動吸家庭客
帝逸酒店增親子活動吸家庭客
兩年前奪長沙灣酒店地王 建近千房
兩年前奪長沙灣酒店地王 建近千房
憂社運持續 多個商場未擬辦除夕活動
憂社運持續 多個商場未擬辦除夕活動
經濟弱打擊外遊 縱橫遊：聖誕巿道淡
經濟弱打擊外遊 縱橫遊：聖誕巿道淡
貝萊德龐文博：經濟回暖美元偏軟 利新興市場股債
貝萊德龐文博：經濟回暖美元偏軟 利新興市場股債
明年全球兩大風險：貿戰惡化通脹升溫
明年全球兩大風險：貿戰惡化通脹升溫
政經穩定 印尼股債看俏
政經穩定 印尼股債看俏
施羅德Sue Noffke：大選後政局明朗 英股可追落後
施羅德Sue Noffke：大選後政局明朗 英股可追落後
天達John Stopford：消除尾端風險 英鎊仍有上升空間
天達John Stopford：消除尾端風險 英鎊仍有上升空間
資金撤反向ETF 恒指上望28000 黑期低水 料短線獲利回吐
資金撤反向ETF 恒指上望28000 黑期低水 料短線獲利回吐
英鎊再上勢遇阻 定存有風險
英鎊再上勢遇阻 定存有風險
上月機場客運量按年減16.2% 16年最傷
上月機場客運量按年減16.2% 16年最傷
領航伙螞蟻金服攻內地市場
領航伙螞蟻金服攻內地市場
富臨1.17億租大股東物業 按年增6.4% 京瑞廣場富臨皇宮租金飈53%
富臨1.17億租大股東物業 按年增6.4% 京瑞廣場富臨皇宮租金飈53%
新品牌不標明「富臨」 走多元化路線
新品牌不標明「富臨」 走多元化路線
分析員勝區選 再找新工有憂慮
分析員勝區選 再找新工有憂慮
修復經濟 「決定權在政府身上」
修復經濟 「決定權在政府身上」
信義能源冀資產規模年增10% 優先購華東華南項目
信義能源冀資產規模年增10% 優先購華東華南項目
國資委傳接手成都農商行
國資委傳接手成都農商行
張兆聰：安踏料整固後再上
張兆聰：安踏料整固後再上
余淑穎：買啱產品 輕鬆上車
余淑穎：買啱產品 輕鬆上車
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：市佔續擴張 舜宇購12847
金子：市佔續擴張 舜宇購12847
張兆聰：恒指準備迎接下一波升浪
張兆聰：恒指準備迎接下一波升浪
蔡金強：中美短暫休戰 股市短線可期
蔡金強：中美短暫休戰 股市短線可期
羅家聰：星港突見異樣 計算社運影響
羅家聰：星港突見異樣 計算社運影響
劉宇亮：望小米成炊 北水一齊追
劉宇亮：望小米成炊 北水一齊追
謝偉銓：四招紓緩置業需求
謝偉銓：四招紓緩置業需求
沈永年：大灣區9+2變9+1？
沈永年：大灣區9+2變9+1？
黃德几：小米突破牛熊線 強勢可續
黃德几：小米突破牛熊線 強勢可續
李聲揚：群眾難忍痛 銀紙長印長有
李聲揚：群眾難忍痛 銀紙長印長有
物管受捧 保利時代新股較量 分析：受市况左右 料最多一成半升幅
物管受捧 保利時代新股較量 分析：受市况左右 料最多一成半升幅
陸振球：中美達協議 衝突難平息
陸振球：中美達協議 衝突難平息
林少陽：臆測2020五個趨勢
林少陽：臆測2020五個趨勢
技術取勝：銀娛再現上升裂口
技術取勝：銀娛再現上升裂口
潘迪藍：買油氣期貨對冲通脹風險
潘迪藍：買油氣期貨對冲通脹風險
蘇沛豐：脫歐陰霾消散 長建有望獲重估
蘇沛豐：脫歐陰霾消散 長建有望獲重估
李順威：把握貿易糾紛的贏錢機會
李順威：把握貿易糾紛的贏錢機會
劉思明：舊經濟低殘股續炒復蘇
劉思明：舊經濟低殘股續炒復蘇
何啟聰：強勢再破位 小米購23936
何啟聰：強勢再破位 小米購23936
周國威：基金粉飾櫥窗 Call重磅藍籌
周國威：基金粉飾櫥窗 Call重磅藍籌
摩根大通亞洲：騰訊創7連升 反手Put 13472
摩根大通亞洲：騰訊創7連升 反手Put 13472
周顯：金融才俊北上讀書為「染紅」
周顯：金融才俊北上讀書為「染紅」
何國良：增長型股票秋去冬來
何國良：增長型股票秋去冬來
張佩儀：善用電子錢包 賺盡現金回贈
張佩儀：善用電子錢包 賺盡現金回贈
王弼：掃長建被溫馨提示
王弼：掃長建被溫馨提示
曾淵滄：內地消費品升級潛力巨
曾淵滄：內地消費品升級潛力巨
湯文亮：美匯急跌 小心美加息
湯文亮：美匯急跌 小心美加息
陳永傑：銀行繼續積極搶「供」
陳永傑：銀行繼續積極搶「供」
廖偉強：百業蕭條 投資者遇難關
廖偉強：百業蕭條 投資者遇難關
布少明：2019年一二手走向背馳
布少明：2019年一二手走向背馳
李志成：樓市走向視乎兩大因素
李志成：樓市走向視乎兩大因素
盧楚仁：英鎊轉勢 言之過早
盧楚仁：英鎊轉勢 言之過早
緻藍天1740萬逆市破頂
緻藍天1740萬逆市破頂
恆大‧珺瓏灣周四推售180伙
恆大‧珺瓏灣周四推售180伙
山水盈低密度設計 主打3房
山水盈低密度設計 主打3房
麗城呎價守1.1萬 料續橫行
麗城呎價守1.1萬 料續橫行
買扣稅年金 不要輕易斷供
買扣稅年金 不要輕易斷供