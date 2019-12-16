楊書健：政治掃陰霾 投資英國值博

約翰遜成最強勢首相

保守黨強勢執政，應該可以順利脫歐。現時約翰遜的脫歐計劃，仍然卡在如何處理北愛爾蘭的問題上，不為強硬脫歐派所接受。強硬脫歐派的代表組織是保守黨內的智庫歐洲研究組，在大選前有50多名議員。因此，雖然約翰遜不能完全無視歐洲研究組，但是他的談判籌碼已經大增，可望通過他的脫歐議案。

現時最流行的說法是約翰遜會在本周初改組內閣，然後最快在星期五就將脫歐協議提上國會，望能趕及在明年1月底前通過，如期在1月31日脫歐。現在再討論脫歐是否對英國有利已經是事過境遷，但是脫歐在過去幾年是英國乃至全歐洲的最大陰影，如今有望走到盡頭，自然會迎來反彈。

雖然蘇格蘭或會因此而再辦獨立公投，但是蘇格蘭佔英國人口不到十分之一，影響相對較小。而且就算再次公投，計及設計公投、議會批准，乃至公投宣傳辯論等步驟，亦將會最少一兩年後才會舉行。到時脫歐後的情况更為清楚，亦會影響選票流向。我在8月已經在本欄寫過〈脫歐風雲變幻 趁鎊跌買英股ETF〉和〈長實購Greene King 長遠不會輸〉，似乎亦沒錯。

脫歐成定局 執政料聚焦民生政策

另外，英國花了幾年時間脫歐，其他民生議題進度變慢了。上周五選舉結果出爐之後，工黨黨魁郝爾彬已經辭去黨魁之位。雖然郝爾彬在今次選舉之中，最大失誤是沒有明確的脫歐計劃，但是他脫離了貝理雅時代的新工黨中間路線，一直爭取不到中間派票源，才是他兩次敗選的主因。因為英國政黨都由黨員直選黨魁，所以下任工黨黨魁還是沒有定論。但是重新讓溫和派掌權，似乎是國會黨團的共識。

在保守黨方面，除了脫歐是立場較右之外，其實約翰遜的政策都偏向中間派。例如，今次選舉保守黨的黨綱的環保政策提倡英國在2050年達至零碳經濟，又承諾每年會種植3000萬棵樹。雖然這兩個政策比綠黨和工黨的版本保守，但是大家的方向一致。尤其植樹計劃牽涉到土地政策，需要提供誘因，讓荒廢農地或礦坑的地主願意投資林木，保守黨目標較小，反而更有機會達標。

除了環保之外，醫療亦是問題。英國醫療系統是國營，靠政府資金維持。過去投資不足，所以服務供應亦不足。選舉期間，有一名4歲男童懷疑肺炎入院，卻因沒有牀位而被迫戴着氧氣罩，睡在走廊地上。這跟香港冬天亦出現牀位不足情况類似。

隨着脫歐成了定局，英國財政又在這十年回復穩健，下屆英國政府應會增加投資在環保、醫療、以及公路鐵路等基建項目。又因為保守黨的議席夠多，未來幾年應該可以一洗文翠珊時代，每周都是執政危機的頹勢。反觀中美貿易糾紛尚未解決，似乎現時投資英國，值博率更高。

安泓投資總監

港大房地產及建設系客席副教授

[楊書健 泓觀亞太]