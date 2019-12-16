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羅家聰：星港突見異樣 計算社運影響

【明報專訊】本港經濟衰退，政府唱得很淡，零售叫苦連天。很明白的，零售相關行業真的苦，但將整個經濟向下周期都算到示威、動亂的頭上，數據上說不過去；有辦法計算的。

中美貿戰起 星港經濟同放緩

到底是次社運有幾大損害？社會科學因道德考慮而不能做實驗，但在偶然情況下，卻可得些接近實驗的結果。譬如新加坡與香港，方方面面都相似的，但星洲不涉貿戰，亦無社運，比較兩者在這兩件事後的異同，就是所謂的自然實驗（natural experiment）了。固然，大前提是兩地在事前要真的相似才行──如圖所見，在2015至2018年間，兩地實質GDP按年增長趨勢相若，僅2016年初因新興市場爆大鑊，香港表現遜色。

中美貿戰在2018年次季開打，但由當時起的5季至2019年次季，兩地仍是相若；這就是說，貿戰並無為本港帶來什麼額外損害。直至今年第三季，本港社運大爆發，GDP增長較星洲的低出三、四個百分點，這大概是社運的直接影響。那第四季呢？

股樓失業率仍穩 難言差過SARS

答案有兩元素，一是外圍怎樣，二是本港怎樣。首先，今季外圍經濟普遍稍改善，起碼央行再寬鬆、股市回升，這些都是印證，儘管數據未出。至於本港，今季堵路、暴動的日子顯然較多，粗略估計開不到檔的日子或是多於第三季，甚或稍更多。這樣，在兩股一上一落的拉力下，外圍如星洲的GDP增長或稍回升，至譬如1%；另一邊廂，本港較星洲差的幅度或倍增至7至8個百分點。換言之，本港今季GDP或按年收縮達6%、7%。

當然，聖誕假是關鍵，如能平安渡過，上述估計可稍上調。由此看來，這較1998或2009年最差的一季稍為好些。至於明年，鑑於外圍料可持續改善，即使暴動升級，但明年上半年不應較今季再差很多。還有，現在股、樓沒怎麼大跌，失業率仍低，這又怎算差過SARS？

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lawkachung@gmail.com

[羅家聰 一名經人]

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