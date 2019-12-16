蔡金強：中美短暫休戰 股市短線可期

上周五晚，中美終於確定第一階段協議達成，一周下來，港股漲了4.6%，恒指漲了1000多點。可惜小金人沒太多進帳，因為真的不太敢相信特朗普，完全反覆無常。

小金人一直都覺得中美已經進入階段性的摩擦/衝突期，這是十年八年的事，不至於你死我亡，可也不存在任何僥倖，老大老二之爭。這種情况下，所謂的談判不存在談不談得成。談得成，美國也可以隨時反悔，說你執行不好，再次制裁；談不好，也不是新聞，可也必須繼續談談，畢竟老大老二打架，老二捱打，打人那個也辛苦喘氣。所以，能談就已經很不錯了，談代表氣氛不至於一拍兩散，現在說有第一階段協議，那還是利好的。

對於股市，最少未來兩個月股市氣氛還行，港股、A股本來就處於低位，炒一波不出奇，小金人傾向參與，誰知道兩個月後怎樣，可能又大打出手，有食唔食罪大惡極。記得別戀戰就是了。

港股A股處低位 趁反彈先炒一轉

小金人簡單聊聊第一輪協議內容：

（1）關稅方面，對9月已加徵的商品（約1200億美元）關稅稅率從15%降至7.5%，但繼續保留對2500億美元商品加徵25%的關稅；

（2）擴大貿易方面，中國承諾在未來兩年內增加自美國進口商品和服務總額不低於2000億美元；

（3）農業方面，中國增加購買美國食品、農業和海產品，解決非關稅壁壘問題；

（4-8）知識產權、技術轉讓、金融服務，和爭端解決機制方面，老實說，基本都是很表面。

協議或加快內地改革開放進程

第一階段貿易協議的達成對中美雙方均有利，是當前形勢下中美的共同需要。表面看美方有利，但從中國進一步改革開放的自身需要、推動高質量發展和贏得更好外部發展環境方面看，該協議降低了中美全面脫鈎的風險，避免了貿易摩擦進一步升級和惡化。

更為重要的是，中國有可能化壓力為動力，大幅加快了久拖不決的改革開放進程，堅持了市場化方向，給保守派和意識形態左派以壓力，矯正了航線，為進一步台階帶來歷史機遇。

如上面所言，中美貿易摩擦只是緩和，但並非結束，這個坎中國躲不過的。中美摩擦可能從貿易層面上升到金融戰、科技戰、地緣政治戰、國際輿論戰、國際規則戰等全方位的博弈，具有長期性和日益嚴峻性，將是極為痛苦的。中美所謂「第一階段協議」，事實上關稅仍未全部取消，而且當前只是就協議文本達成一致，後續還需雙方法律程序和簽字通過，仍存變數。別忘了，特朗普大爺可是說變臉就變。未來最少5年，中美難有太平，中國，乃至世界進入多事之秋。

中美貿戰或演變成全方位博弈

這種情况下，小金人認為戰戰兢兢，小心翼翼是必須的，可當然也不是回家躲起來。這場摩擦和衝突對中華民族是一場磨練，扛過去就是昇華。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]